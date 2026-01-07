美國超哈格陵蘭使出鈔能力 白宮證實川普積極討論「收購」

白宮證實，美國總統川普和官員正積極討論收購格陵蘭島。

白宮證實，美國總統川普和政府官員正「積極」討論，購買丹麥領土格陵蘭島的潛在提議。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，白宮發言人李威特今天說，購買格陵蘭島，是總統和國安團隊目前正積極討論的事。但格陵蘭和丹麥都曾經多次強調，格陵蘭島不賣。當被問到，川普政府為何先前曾表示，不排除使用武力奪取格陵蘭島時，李威特回答，所有選項都擺在桌上，川普的「首選始終是外交手段」。

在川普上周六單方面對委內瑞拉用武力，逮捕總統馬杜洛之後，人們對格陵蘭未來的擔憂再次浮出水面。同為北約盟國的丹麥表示，對丹麥領土的攻擊將導致北約解體。川普政府則聲稱，格陵蘭島對美國安全至關重要。儘管是人口最稀少的地區，但由於位於北美和北極之間，非常適合在飛彈攻擊發生時，建立預警系統，並且監控相關地區的船隻。

美國國務卿盧比歐表示，下週他將和丹麥舉行會談。李威特說，川普總統已經非常坦誠地，向大家和全世界表明，他認為遏制俄羅斯和中國在北極地區的侵略符合美國的最佳利益，因此他的團隊正討論潛在的採購方案。