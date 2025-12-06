美國超帥明星猝逝 享年42歲！親友心碎募喪葬費
美國實境節目《尋找白馬王子》（Finding Prince Charming）前參賽者查德・史波迪克（Chad Spodick）傳出不幸離世，享年42歲，家人在網路上募款，作為史波迪克的喪葬費。
根據《紐約郵報》報導，史波迪克的死訊由友人於當地時間4日在募資平台 GoFundMe 上宣布，形容他的離世「突然又令人心碎」，募款活動主要用於協助史波迪克的母親費莉絲・哈伍德（Felice Harwood）處理喪葬事宜及生活開支，好友韋博斯基也表示，他們仍無法接受史波迪克不在的事實。
募款目標為2萬美元（約台幣64萬元），截至當地時間週五下午已募得超過1.3萬美元（約台幣41萬元）。除了協助喪葬與母親生活費外，部分金額也將用於照顧他留下的動物。
好友韋博斯基在追思文中形容，史波迪克是一個總是全心付出給他人的人，鼓勵朋友勇敢、自信並肯定自我價值。他也非常熱愛動物，特別珍愛四隻愛犬與他的鳥「柯斯莫」（Cosmo）。
史波迪克因在 2016 年參加全同性戀約會實境節目《尋找白馬王子》而走紅。節目找來 13 名單身男同志同住並競逐「黃金單身漢」羅伯特・塞普維達（Robert Sepulveda Jr.）的芳心。史波迪克當年錄影六週後突然退賽，更曾指控塞普維達在節目後仍追求多名參賽者，而相關貼文也已經被刪除。
史波迪克的死訊曝光後，許多粉絲湧入史波迪克11月21日的最後一則IG貼文悼念，貼文中的他赤裸上身躺在吊床上，左肩上停著一隻鳥，如今卻成為粉絲的悼念最後身影。
