美國超級流感！ 「K分支」肆虐 死亡破3千人

美國近來陷入超級流感危機，被稱為「K分支」的A型流感變異株迅速擴散，全美半數以上地區流感疫情拉警報，醫院急診跟重症、甚至連死亡人數都明顯攀升。專家坦言，目前的流感疫苗並未包含K分支，但能提供一定保護力，降低重症風險，呼籲民眾盡快接種。

學校因疫情提早放假... 專家憂連假病例激增

A型流感的H3N2亞型向來以特別毒知名，又被稱為「超級流感」，如今更有新變異「K分支」肆虐，全美超過半數地區，流感疫情達到高或非常高，光是2025年12月13號到20號一週，感染人數就暴增近300萬，累計死亡人數超過3100人。

德州、俄亥俄州甚至有學校假期還沒開始，就因為狀況太嚴重提早放假，是新冠疫情後首次。一名德州學區負責人說，「我們是一個小學區，從幼稚園到高中只有300人左右，早上9點前就有50人生病，接著一整天又有更多人病倒。」

專家憂心，耶誕新年假期民眾大舉出遊，後續病例數字還會飆升，前美國CDC官員侯瑞點出，流感蔓延有好幾個因素，其中之一是疫苗，今年接種人數減少了300萬；前布朗大學公衛學院院長吉哈表示，疫苗或許無法預防你感染新變異株，但可以預防重症。

流感疫苗不含「K分支」 接種仍能降低重症風險

專家坦言，今年的流感疫苗在發現K分支前就已經製作，無法完全預防K分支，但依舊是避免重症跟死亡的最佳選擇，而事實上K分支也是日、韓、英等多國近期流感大爆發的主因，呼籲民眾盡快接種疫苗，守護自己跟家人健康。

