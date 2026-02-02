美國超越中國 成為台灣最大貿易國
台灣經貿格局正迎來史無前例的板塊大位移。根據最新經貿數據顯示，台灣對美國的出口比重已大幅回升至35%以上，不僅重返加入WTO（世界貿易組織）前的水準，更與對中國（含香港）的出口依賴度形成黃金交叉。
這象徵在經歷20年的全球化浪潮後，台灣產業重心正隨供應鏈重組與地緣政治衝擊，重新確立以美國為核心的市場結構。
回顧過去20年，台灣出口走過一段「兜兜轉轉」的歷程。 早期加入WTO後，台灣一度極度依賴中港市場，出口占比曾穩居高位。
然而，隨著全球供應鏈去風險化，以及台積電等科技巨頭赴美設廠，台灣出口結構出現結構性翻轉。 數據圖表清楚顯示，中國及香港合計占比已滑落至約25%，呈現持續探底的趨勢；反觀美國市場則呈現陡峭爬升，顯示台灣科技與關鍵零組件正全面湧入北美。
業界觀察指出，這種「回歸原點」的現象並非單純的貿易往返，而是產業文化與社交圈的集體遷徙。 過去台商習慣在東莞、崑山等地應酬，如今在供應鏈重組帶動下，台商的腳蹤已逐漸轉移至亞利桑那州的鳳凰城或德州的奧斯丁，開展全新的經貿外交場域。
分析師認為，雖然市場仍有一定比例的選民對轉向持觀望態度，但經貿數據已不爭地證實，台灣出口「去中入美」的進程已進入加速期。 未來如何在台美經貿鏈條中維持關鍵技術優勢，將是台灣面對下一個20年的核心課題。
其他人也在看
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
【Yahoo早盤】台股跌逾600點失守3萬2大關...分析師呂漢威：守住「這」點位無須悲觀
美國總通川普提名偏鷹派華許（Kevin Warsh）為下任聯準會主席後，黃金、白銀隨即分別崩跌11%、31%，加密幣與美股同步拉回。台股指數2日以下跌55.29點、32,008.46點開出後賣壓迅速湧現，盤中一度重挫473.6點至31,590.15點，失守3萬2千點整數關卡，並跌破5日與10日線。資深證券分析師呂漢威指出，短線關鍵看能否守住月線約31,395點附近，只要支撐未破，台股仍屬高檔震盪整理格局，無須過度悲觀。
2月除息ETF登場 美三大就業指標出爐 投資人關注Fed利率路徑 外匯存底、外資淨匯入數據將揭曉｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在2月除息ETF登場，債券型年化配息率最高達9%；美三大就業指標出爐，投資人關注Fed利率路徑；以及外匯存底、外資淨匯入數據將揭曉，台股投資人緊盯資金動能。
收購題材點燃！「半導體元件廠」開盤即攻頂高掛逾3萬張買單 10檔個股逆勢漲停
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股四大指數上週五（1/30）全面走跌，其中費城半導體指數重摔321.92點。台股加權指數今（2）日則是跟隨疲軟，開盤下跌55.2...
費半跌近4%！台股剉咧等 專家指周一操作方向
受到美國聯準會（Fed）提名新人選利空影響，華爾街股市30日震盪走低，四大指數全面收黑。台積電ADR下跌8.99美元、跌幅2.65％，市場預期將拖累台股科技族群，明（2）日補跌壓力升高。
EPS預估遭下修！「這檔」目標價喊108元 三大法人狠砍2.9萬張失血37.3億
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股本週（01/26～01/30）加權指數小幅走高，累計上漲102.24點，週線收在32063.75點，漲幅0.32%。從籌碼面觀察，證交所盤後...
大摩很看衰！這檔「1週收黑4天」三大法人齊丟6.1萬張 八大公股反向輸血1.3億元
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數上週（01/26～01/30）勁揚102.24點，收在32063.75點，週漲幅0.32%。針對記憶體族群走高，摩根士丹利（大摩）日...
金銀價崩！ CME再補刀「今起調高保證金」
金銀價格大跳水！受美國總統川普宣布提名前聯準會理事華許（Kevin Warsh）出任下屆Fed主席消息影響，金銀價格30日出現數十年來單日最大跌幅，黃金跌破4900美元大關，白銀則來到約85美元。今（2）日金價再度下挫來到4712美元，跌幅逾4%，白銀也下跌至83美元，跌幅逾2%。
最強記憶體！超車旺宏、晶豪科！「這檔三星夥伴」笑納百億訂單 5天炸噴57.8%外資天天寵
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導全球記憶體市場爆發缺貨潮，記憶體族群續強，非揮發性記憶體整合元件領導廠商旺宏（2337）週漲（1月26日至30日）33.91%；利基...
台股封關抱股過年還是賣？ 專家建議「這樣做」
美股主要指數表現，道瓊指數下跌179.09點 ，收至48892.47點；納斯達克指數下跌223.305點，收在23461.816點；S&P 500指數下跌29.98點，收報6939.03點；費城半導體指數下跌321.917點，收至7998.473點；NYSE FANG＋指數下跌134.13點，收15335.49點。台股30日電子、金融和傳...
台股前線／明開盤上沖下洗？ 「一指標」投資人必看
PGIM保德信基金經理人郭明玉分析，台股雖近期漲多拉回，技術面仍強勢，指數站穩10日均線，受多方題材支撐。然季年線乖離率偏高、下跌家數多於上漲，凸顯強中透弱，加上地緣政治及春節資金需求，短期波動恐加劇。下週美股超級財報週，AI大廠財報將牽動台股供應鏈情緒。產業面，微軟Maia 200推升自研晶片熱潮，雲端業者與晶圓代工龍頭深化先進製程合作，相關設備、材料廠皆受惠。展望未來，先進製程擴產循環將放大獲利動能，全球CSP擴大AI投資，台灣供應鏈全面受惠。預估台廠2026年獲利有望年增20%，本益比上修至19-20倍，推升台股指數創新高。
記憶體摔一片！華邦電等5檔打到跌停版 分析師1理由：逢低買但別重壓
記憶體族群受到美股拖累，今（2）日出現集體拉回，開盤不到1小時，包括DRAM雙雄南亞科（2408）重挫逾9%、華邦電（2344）等5檔遭打入跌停版，成台股重災區。分析師表示，目前可以考慮逢低布局，但留意農曆年前，短線上的波動會相對較大，因此不建議在此時重壓大筆資金。
兆元宴受注目！黃仁勳多次離席到店外喊5字 粉絲驚喜：太親民
AI浪潮持續擴散，供應鏈動能全面升溫。輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳，31日晚間再度於台北知名的「磚窯古早味懷舊餐廳」宴請台灣核心供應鏈夥伴。席間黃仁勳多次離席到店外分發食物飲料，並和守候在外的粉絲簽名合照，作風親民。
熱門股／旺宏後起直追！ 大摩記憶體報告一次看
摩根士丹利最新半導體報告指出，成熟製程記憶體產業已進入上升循環第三季，資金將轉向股價落後族群。報告重申華邦電為首選，目標價130元；南亞科雖財測低於預期，但被視為進場點，目標價298元。大摩同步調升旺宏目標價至93元，因其延後3D NOR研發，轉攻eMMC滿載產能，預期2026年Q1獲利顯著轉強。力積電目標價上修至77元，受惠與美光合作切入HBM後段商機及資產處分，2026年EPS上看8.31元。然力積電面臨中國同業競爭加劇及消費性電子需求疲軟風險，需留意毛利率波動。此報告為記憶體市場後市提供關鍵洞察。
《熱門族群》吸金行情急轉彎 記憶體股跌停潮 一夕淪為市場提款機
【時報-台北電】台股在元月漲多後，受上週五美股全面走低影響，加上農曆春節長假將至，投資人抱股過年意願偏低，2月首個交易日指數持續回檔，盤中重挫逾500點，不僅失守32000點整數關卡，31500點支撐亦面臨嚴峻考驗。 其中，記憶體族群成為盤面重災區。受到美股記憶體大廠美光重挫影響，台股相關族群賣壓湧現，出現全面性下殺。華邦電（2344）、群聯（8299）盤中直奔跌停，南亞科（2408）失守300元整數關卡，力積電（6770）同步重挫約9%，旺宏（2337）亦大跌逾7%，竟是族群中跌勢「相對」較輕的個股。 此外，DRAM模組族群同步跳水，廣穎（4973）、品安（8088）、創見（2451）盤中皆亮燈跌停，市場恐慌情緒明顯升溫。 市場亦傳出中國大陸NAND Flash龍頭長江存儲科技位於武漢的新廠，原規劃時程提前，最快將於今年下半年進入大規模量產階段，引發市場對記憶體「超級循環」是否接近尾聲的疑慮。在利空消息發酵下，南亞科、華邦電、群聯等記憶體指標股開盤即承壓，資金快速撤出，盤面出現多檔跌停，原本吸金標的短線轉為「提款機」。（編輯：張嘉倚）
全年獲利暴增3160%！「載板廠」亮燈飆破目標價250元 砸235億元資本支出擴充ABF產能
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於AI應用需求持續強勁，ABF高階載板市場暢旺，相關族群因而備受市場看好，股價在資金挹注下飆漲，如景碩（3189）昨（30...
ABF需求強勁！這「載板大廠」去年獲利暴增31倍 放量7.6萬張噴漲停登量價王
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數30日開盤小漲19.25點後，盤勢迅速轉弱翻黑，盤中一度收斂跌幅，但尾盤賣壓湧現，指數出現懸崖式下挫，終場大跌...
白銀暴跌30%後還沒跌完？分析師警告最慘恐下68美元、三大關鍵觀察點
白銀價格在美元走強與聯準會人事消息衝擊下單日暴跌逾 30%。資深分析師警告，修正恐未結束，若交易動能、供給與期貨未平倉量出現變化，銀價最慘可能下探每盎司 68 美元。
目標價喊上550元！「矽晶圓廠」EPS上看26.85元 AI、記憶體、先進製程爆量需求點火
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於AI、記憶體、先進製程市場保持旺盛，矽晶圓需求有望在今年強勢回熱，並於明年持續成長，指標廠環球晶（6488）預計能...
低軌衛星、矽光子飆沒停！這「記憶體指標廠」90天猛漲312%被盯上 光聖、亞光同列21檔注意股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週五（1/30）終場以32063.75點作收，重挫472.52點、跌幅1.45%，證交所公布21檔注意股，包括記憶體族群南亞科...