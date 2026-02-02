美國超越中國 成為台灣最大貿易國

自由女神像。(Canva)

台灣經貿格局正迎來史無前例的板塊大位移。根據最新經貿數據顯示，台灣對美國的出口比重已大幅回升至35%以上，不僅重返加入WTO（世界貿易組織）前的水準，更與對中國（含香港）的出口依賴度形成黃金交叉。



這象徵在經歷20年的全球化浪潮後，台灣產業重心正隨供應鏈重組與地緣政治衝擊，重新確立以美國為核心的市場結構。





回顧過去20年，台灣出口走過一段「兜兜轉轉」的歷程。 早期加入WTO後，台灣一度極度依賴中港市場，出口占比曾穩居高位。



然而，隨著全球供應鏈去風險化，以及台積電等科技巨頭赴美設廠，台灣出口結構出現結構性翻轉。 數據圖表清楚顯示，中國及香港合計占比已滑落至約25%，呈現持續探底的趨勢；反觀美國市場則呈現陡峭爬升，顯示台灣科技與關鍵零組件正全面湧入北美。

廣告 廣告





業界觀察指出，這種「回歸原點」的現象並非單純的貿易往返，而是產業文化與社交圈的集體遷徙。 過去台商習慣在東莞、崑山等地應酬，如今在供應鏈重組帶動下，台商的腳蹤已逐漸轉移至亞利桑那州的鳳凰城或德州的奧斯丁，開展全新的經貿外交場域。





分析師認為，雖然市場仍有一定比例的選民對轉向持觀望態度，但經貿數據已不爭地證實，台灣出口「去中入美」的進程已進入加速期。 未來如何在台美經貿鏈條中維持關鍵技術優勢，將是台灣面對下一個20年的核心課題。



