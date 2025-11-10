美國超車中國 重新奪回在非洲最大投資國地位
[Newtalk新聞] 英國國家廣播電台（BBC）稍早報導，美國已經悄悄超越中國，成為非洲最大的外國直接投資者。約翰霍普金斯大學中非研究倡議組織（China Africa Research Initiative）取得的官方數據顯示，2023年美國在非洲的投資額為78億美元（約新台幣2419.13億元），而中國的投資額為40億美元（約新台幣1240.58億元）。這是自2012年以來，美國首次重新奪回領先地位。
報導指出，這些投資是由美國聯邦政府下轄的美國國際發展金融公司（DFC）主導。該公司成立於2019年，正值川普總統的第一任期，毫不掩飾地表示，其使命是與北京抗衡。 DFC在其網站上稱，其成立的目的是「遏制中國在戰略地區的影響力」。
報導指出，非洲大陸蘊藏著豐富的關鍵礦產和金屬，例如鋰、稀土、鈷和鎢，這些對於製造和操作個人科技產品至關重要。從電動車到人工智慧資料中心，再到武器系統，這些材料也不可或缺。
長期以來，中國一直是全球關鍵礦產和金屬市場的最大參與者。中國擁有豐富的國內儲量，並且由於在海外（尤其是在非洲）的大規模投資，能夠獲得來自海外的供應。
北京在加工全球供應方面也佔據了主導地位，並以限制出口為威脅，令美國感到不安。這使得美國更加迫切地尋求增加其獲取關鍵礦產和金屬的管道，而非洲的礦產儲備被視為實現這一目標的關鍵。
如今美國投資超越中國，也帶來一些實質上的改變。
去年，盧安達礦業公司三一金屬（Trinity Metals）從美國國際開發金融公司獲得了390萬美元的贈款，用於開發其在盧安達擁有的三座礦山，這些礦山生產錫、鉭和鎢。
該公司董事長麥考密克（Shawn McCormick）表示，「美國政府一直非常支持我們所做的工作，即尋求將供應鏈直接引入美國。」
納米比亞第一國民銀行集團（FNB Namibia）的經濟學家海曼博（Sepo Haimambo）指出，非洲國家在與美國實體談判時必須堅定維護自身國家利益，不應指望任何優待。
「指望（美國人）代表非洲提出符合非洲最佳利益的條款是不現實的。因此，非洲確實需要為這些談判做好準備，並明確自身想要的結果。」
海曼博女士補充說，非洲各國政府應該擺脫簡單的礦產交易模式。 「我們可以考慮採用不同的框架。」
「可以考慮生產分成協議、合資模式以及本地股權參與。最終，這將為非洲國家創造機會，例如設立主權財富基金，投資於教育、醫療等發展領域。」
她也希望看到更多礦產和金屬在非洲本地加工，而不是簡單地將礦石出口到海外，因為本地加工利潤更高。
三一金屬目前將盧安達的鎢運往賓州的一家加工廠。該公司還達成了一項協議，將盧安達的錫運往賓州的一家冶煉廠。
正在非洲南非豪登省建造關鍵礦產和金屬精煉廠美國資源集團（American Resources）的子公司「ReElement Africa」，其執行長金凱德 （Ben Kincaid）指出，「我們意識到可以與非洲國家合作，在採礦項目中將煉油設施與資源開採相結合，從而真正實現價值最大化、提升勞動力技能、圍繞該地區建立經濟，並為進一步的工業發展奠定基礎，這令人倍感欣慰。」
海曼博補充說，展望未來，美國和中國在非洲可能會面臨來自其他國家日益激烈的競爭。她指出，巴西、印度和日本等國對非洲大陸的興趣日益濃厚。
更多Newtalk新聞報導
辦外交可以這麼野蠻？中國駐大阪總領事貼文嗆「要砍高市早苗的頭」
防範俄羅斯無人機 英國支援軍事人員與裝備協助比利時
其他人也在看
蕭美琴到歐洲演說 許宇甄揪這事實酸爆了
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴日前受邀出訪歐洲，進入比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，參加「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會並發表演說，讓外交部長林佳龍直呼「很多人都哭了。」不過，國民黨立委...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
蕭美琴登歐洲議會發表演說 林佳龍：台灣外交邁出歷史性一步
林佳龍表示，蕭美琴此行在總統賴清德指派下，應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）於歐洲議會舉辦的年會並發表演說，象徵台灣外交邁出歷史性的一步，顯示台灣與歐洲夥伴關係正邁入全新階段。他表示，蕭美琴以「台灣是世界動盪變局中的可信賴夥伴」為題發表演說，強調台...CTWANT ・ 23 小時前
美議員「呼籲邀台參與環太軍演」！惟美國會年年支持仍無法加入 卡關原因曝
據《中央社》報導，美國聯邦眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee）民主黨首席議員史密斯（Adam Smith）近日在華府智庫「大西洋理事會」（The Atlantic Council）的座談會上再度重申這一立場。他指出，邀請台灣參與RIMPAC的用意，在於「傳達訊息給中國」，讓北...CTWANT ・ 2 小時前
接棒蕭美琴外交突破 蔡英文卸任後第三度訪歐
前總統蔡英文今晚（8日）時啟程前往德國法蘭克福，應邀出席首屆「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference），預定11月10日發表專題演說。登機前，面對媒體詢問對於副總統蕭美琴外交突破的看法，蔡英文微笑揮手致意，神情輕鬆愉快。蔡前總統說，此行期盼進一步深化台灣與德國及歐洲民主盟自由時報 ・ 1 天前
台灣副總統在歐洲議會呼籲加強合作 中國強烈抗議
台灣副總統蕭美琴赴布魯塞爾參加 「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）2025年峰會，並在歐洲議會發表講話，強調台海和平對全球穩定乃至經濟發展至關重要」，並呼籲國際社會反對以武力單方面改變現狀的企圖。德國之聲 ・ 1 天前
蕭美琴赴歐洲議會超保密！官員曝內情「本人最後才知」：1事可證台歐實質進展
副總統蕭美琴7日在外交部長林佳龍陪同下踏入位於比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，應邀出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年會，並以「台灣是世界在動盪變局中可信賴的夥伴」為題發表演說，一行人今（9）日清晨搭機返抵台灣，蕭美琴也在機場發表簡短談話。外交官員分析，此行不僅創下我國副元首訪問非邦交國史無前例的突破，也突顯台歐關係正邁入新階段；並透露此次重大外交突破，背後......風傳媒 ・ 1 天前
媒體曝蕭美琴創我國副元首「訪問非邦交國」紀錄！官員揭「最後才知非視訊」而是親赴比利時！指相關單位主動詢問「有何處能協助」：是台歐關係實質進展重大訊號
官員表示，此次成功推動副總統訪問非邦交國，並進入歐洲議會發表演說，不僅象徵台灣走向歐洲、也走向世界...放言 Fount Media ・ 21 小時前
薛劍威脅高市早苗言論挨轟！王定宇：台日友好對抗中國土八路霸凌
中國駐大阪總領事薛劍8日深夜就日本首相高市早苗關於台灣有事的答詢，在X發文「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，挨批發言不適當。對此，民進黨立委王定宇說，台日友好對抗的威脅，不就是中國這種土八路式的霸凌嗎！中國這種魯莽的發言，反而成了強化區域民主國家合作的重要推力！三立新聞網 setn.com ・ 49 分鐘前
台灣副總統首次！蕭美琴IPAC年度峰會發表演說 外交部致謝
比利時首都布魯塞爾於7日舉辦對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會，賴清德總統指派副總統蕭美琴前往，並在歐洲會議殿堂發表演說。今（9）日外交部發文，特別感謝IPAC對台灣的持續關注與堅定支持。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蕭美琴歐洲議會演講太讚！中國使團跳腳了 喊「停止台獨」
即時中心／温芸萱報導今年台灣首度以成員國身分參與IPAC，副總統蕭美琴昨（7）日晚間在比利時布魯塞爾出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會，發表突破性演說，強調台灣是民主國家及全球經濟重要參與者，獲各國國會議員掌聲肯定。對此，中國駐歐盟使團強烈抗議，稱台灣問題涉及中國主權與領土完整，並指控歐洲議會違反「一個中國原則」，不顧中方強烈反對，干涉中國內政，並已提出嚴正交涉。民視 ・ 1 天前
蕭美琴突現身歐洲議會 ! 罕見以副總統身份在布魯塞爾演說 外媒：恐再激怒北京
[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴8日突訪比利時布魯塞爾，在歐洲議會出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會並發表專題演說，強調「台海和平對全球穩定與繁榮至關重要」，呼籲歐盟深化與台灣在可信供應鏈與AI科技領域的合作。這是台灣副總統層級官員近年來罕見出訪歐洲，外媒普遍認為，此舉可能再次觸怒北京。 根據《路透》和《美聯社》報導，蕭美琴在峰會中指出：「歐洲曾在砲火中捍衛自由，而台灣在壓力下建構民主。」她強調，國際社會反對任何以武力改變現狀的立場「不容小覷」，呼籲歐盟與台灣共同建立「奠基於信任、透明與民主價值」的科技生態系統，以應對中國干擾全球供應鏈的行為。 會議共有來自德國、西班牙等約24國、50名議員參加。蕭美琴將中國對台的網路攻擊與海底電纜破壞，比喻為歐洲自俄烏戰爭以來所面臨的「混合式攻擊」，強調儘管台灣被排除在多數國際組織之外，仍持續參與人道援助與全球標準制定。 總統府表示，此行由外交部長林佳龍陪同，行程因安全考量高度保密。據傳，蕭美琴去年以副總統當選人身分訪捷期間，曾遭中國特工監控與企圖製造車禍，捷克官方後來證實此事。 《Euractiv》指出，此次受邀為IPAC歐盟共同新頭殼 ・ 1 天前
今日風雨越晚大！「這幾地」恐迎大豪雨 專家曝「颱風假」關鍵點
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導中度颱風鳳凰強勢襲來，根據中央氣象署資料顯示，鳳凰目前位在北緯16.7度，東經120.2度，以每小時19公里速度，向西北西進行...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
斷言「這人」有總統命能登大位！命理師揭1特徵：和賴清德一樣
運勢算命是一項玄學，經常引發話題，相信與否往往也是見仁見智。過去曾精準算出柯文哲66歲「走入空亡」的命理師周映君，日前解析台北市長蔣萬安的運勢變化，指出未來走「金水運」的他恐會遇上壓榨等考驗，鐵口直斷「我覺得沒辦法當總統」。不過，塔羅牌小孟老師卻持不同看法，認為蔣萬安面相有「龍臉」和總統賴清德一樣，未來有機會登頂大位。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 19 小時前
放颱風假？鳳凰逼近恐全台有感 5縣市「暴風圈侵襲機率」破90%
鳳凰颱風今（10）日清晨已通過呂宋島陸地，持續向西北西轉北朝台灣海峽前進，之後再轉東北通過台灣，中央氣象署預估最快今日下午發布海上颱風警報，而明日不排除發布陸警。根據氣象署各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲率，目前有5縣市突破9成，多縣市突破8成，可見鳳凰暴風圈幾乎橫掃全台。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
鳳凰颱風來勢兇兇！「新北颱風假」怎麼放？侯友宜一句話全說了
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估最快今（10）日下午發布海上颱風警報，明日中午發布陸警，並可能在週三深夜至週四清晨登陸，...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
各國路徑曝！鳳凰將「登陸穿台」 致災雨炸北部、東部
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署最快於今(10日)下午發布海上颱風警報，週二發布陸警。氣象專家吳德榮指出，週二、週三(11、12日)鳳凰的「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢。中天新聞網 ・ 2 小時前
冠軍教頭奪冠後卸任非首例！古久保健二、陳金鋒退位寫聯盟「一歷史」
體育中心／綜合報導今年在中職季後賽上演驚奇的樂天桃猿隊，9日交流賽後隨即震撼宣布與率領團隊、拿下樂天易主後首座冠軍的日籍教練古久保健二不續約將更換主帥，此決定讓球迷相當錯愕，網友紛紛熱議「拿了總冠軍還要換總教練？」不過這並不是中職首度出現球隊奪冠後總教練卸任，包過這次古久保一共曾發生過4次；除此之外，在例行賽敬陪末座的富邦悍將，日前宣布陳金鋒請辭下台，這也是中職歷史上第一次出現「奪冠」和「墊底」總教練都請辭的特殊狀況。FTV Sports ・ 3 小時前
昔日男神崩壞？陳曉東現身「臉腫變形」 網友嚇壞喊：完全變一個人
香港男星陳曉東近日現身深圳，出席香港電台主辦的「香港唱片足印展」開幕活動，沒想到一張現場照掀起網路熱議。照片中，陳曉東神情輕鬆、狀態不錯，但當他一度取下墨鏡向粉絲打招呼時，卻被發現「臉明顯浮腫、蘋果肌突起」，讓不少人驚呼：「這還是陳曉東嗎？」、「怎麼腫成這樣！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 54 分鐘前