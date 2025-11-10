美國超車中國 重新奪回在非洲最大投資國地位

美國聯邦政府下轄的美國國際發展金融公司（DFC）主導對非洲的投資。 圖：翻攝自DFC的X

[Newtalk新聞] 英國國家廣播電台（BBC）稍早報導，美國已經悄悄超越中國，成為非洲最大的外國直接投資者。約翰霍普金斯大學中非研究倡議組織（China Africa Research Initiative）取得的官方數據顯示，2023年美國在非洲的投資額為78億美元（約新台幣2419.13億元），而中國的投資額為40億美元（約新台幣1240.58億元）。這是自2012年以來，美國首次重新奪回領先地位。

報導指出，這些投資是由美國聯邦政府下轄的美國國際發展金融公司（DFC）主導。該公司成立於2019年，正值川普總統的第一任期，毫不掩飾地表示，其使命是與北京抗衡。 DFC在其網站上稱，其成立的目的是「遏制中國在戰略地區的影響力」。

報導指出，非洲大陸蘊藏著豐富的關鍵礦產和金屬，例如鋰、稀土、鈷和鎢，這些對於製造和操作個人科技產品至關重要。從電動車到人工智慧資料中心，再到武器系統，這些材料也不可或缺。

長期以來，中國一直是全球關鍵礦產和金屬市場的最大參與者。中國擁有豐富的國內儲量，並且由於在海外（尤其是在非洲）的大規模投資，能夠獲得來自海外的供應。

北京在加工全球供應方面也佔據了主導地位，並以限制出口為威脅，令美國感到不安。這使得美國更加迫切地尋求增加其獲取關鍵礦產和金屬的管道，而非洲的礦產儲備被視為實現這一目標的關鍵。

如今美國投資超越中國，也帶來一些實質上的改變。

去年，盧安達礦業公司三一金屬（Trinity Metals）從美國國際開發金融公司獲得了390萬美元的贈款，用於開發其在盧安達擁有的三座礦山，這些礦山生產錫、鉭和鎢。

該公司董事長麥考密克（Shawn McCormick）表示，「美國政府一直非常支持我們所做的工作，即尋求將供應鏈直接引入美國。」

納米比亞第一國民銀行集團（FNB Namibia）的經濟學家海曼博（Sepo Haimambo）指出，非洲國家在與美國實體談判時必須堅定維護自身國家利益，不應指望任何優待。

「指望（美國人）代表非洲提出符合非洲最佳利益的條款是不現實的。因此，非洲確實需要為這些談判做好準備，並明確自身想要的結果。」

海曼博女士補充說，非洲各國政府應該擺脫簡單的礦產交易模式。 「我們可以考慮採用不同的框架。」

「可以考慮生產分成協議、合資模式以及本地股權參與。最終，這將為非洲國家創造機會，例如設立主權財富基金，投資於教育、醫療等發展領域。」

她也希望看到更多礦產和金屬在非洲本地加工，而不是簡單地將礦石出口到海外，因為本地加工利潤更高。

三一金屬目前將盧安達的鎢運往賓州的一家加工廠。該公司還達成了一項協議，將盧安達的錫運往賓州的一家冶煉廠。

正在非洲南非豪登省建造關鍵礦產和金屬精煉廠美國資源集團（American Resources）的子公司「ReElement Africa」，其執行長金凱德 （Ben Kincaid）指出，「我們意識到可以與非洲國家合作，在採礦項目中將煉油設施與資源開採相結合，從而真正實現價值最大化、提升勞動力技能、圍繞該地區建立經濟，並為進一步的工業發展奠定基礎，這令人倍感欣慰。」

海曼博補充說，展望未來，美國和中國在非洲可能會面臨來自其他國家日益激烈的競爭。她指出，巴西、印度和日本等國對非洲大陸的興趣日益濃厚。

