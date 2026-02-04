美國跟綠齊批藍擋軍購 鄭麗文：賴清德騙美國人騙得有夠徹底

賴清德。截自臉書



記者周志豪／台北報導

綠營近來屢批藍擋國防預算，連美國參議員都加入質疑。國民黨主席鄭麗文今說，國民黨沒擋國防預算，因還沒討論到，現在因賴政府未編足法定預算，連今年中央政府總預算都還沒審，民進黨若真重視國防，為何擋軍人加薪？

鄭麗文說，擋預算是原則與態度，不然國會就只是擺設，但對政府預作影響有限，民進黨根本不急；賴清德就是故意要跟國會決裂以訴諸民粹，只在乎怎跟在野黨鬥爭，哪有在乎台灣的死活、防衛韌性、台灣問題民眾嗷嗷待哺。

鄭麗文更坦言，中央政府總預算沒審，賴政府照常運作，不像美國才是玩真的（指政府會停擺），美國怎麼不理解台灣國會？只要將心比心就知道了？

鄭麗文說，若國會決定民進黨政府能挑著做，那在野黨不陪著胡搞，中華民國憲政與民主有原則與底線，「希望美國的朋友能了解」；拒執行法案裏面包含軍人待遇提升，這才是今天國防最大漏洞，買一堆武器沒人用有什麼用？

鄭麗文表示，軍公教警消是防衛最核心人員，民進黨這樣苛扣、汙衊、侮辱，有重視台灣防衛韌性？300億元預算都不願意出，說要編上兆元？民進黨掛羊頭賣狗肉，騙美國人騙得有夠徹底。

鄭麗文更點名，總統賴清德根本就是故意坐在地方耍賴，把國會通過的法案當不存在，但這是不可能妥協的底線，美國人若真的很急，就跟賴說不要再鬧、不要再韌性，怎樣的法案該做就做，預算就會開始審。

鄭麗文說，民進黨連國會三讀通過法律都要抵制到底，藐視國會，導致憲政陷入僵局，如今解鈴還須繫鈴人，癥結點在賴清德不遵守民主遊戲規則，若國會運作恢復正常，所有預算都都可開始審。

