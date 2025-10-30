美國跨州議會領袖團訪台南 黃偉哲端出台南水果交流
南部中心／綜合報導
由美國中西部四個州所組成的跨州議會領袖團，30日到台南，並拜會市長黃偉哲，黃偉哲不但端出台南的當季水果，招待遠道而來的貴賓，更說希望在文化、體育及商業等各方面，彼此能有更多更深入的交流。
台南市長黃偉哲30日接待美國中西部跨州議會領袖團。（圖／台南市政府提供）
致贈代表團成員，最能代表台南特色的紀念品，台南市長黃偉哲，週四在市府接待來自美國的地方政要訪問團，科羅拉多州的代表，送上代表當地的別針，黃偉哲立刻把它別在自己的西裝外套上，一個小小的動作，迅速拉近與訪問團的距離。
台南市長黃偉哲30日接待美國中西部跨州議會領袖團。（圖／台南市政府提供）
來美國中西部的跨州議會領袖團，由科羅拉多州、堪薩斯州、密蘇里州及北達科他州等四個州的州議員所組成，黃偉哲不但端出台南當季的水果款待貴賓，更盼未來在體育、教育及文化上能有更多交流，台南市長黃偉哲說，「我們也很期待來自世界各國的朋友，尤其是來自美國的朋友，那我希望說在這個文化的交流，以及學生的交流上，能夠讓各位跟台南的距離，各位跟台南的距離能更拉近。」
台南市長黃偉哲30日接待美國中西部跨州議會領袖團。（圖／台南市政府提供）
黃偉哲也希望，在商業上，雙方能有更多的投資機會，黃偉哲表示，「未來的整個世界科技的進步，我們也看到了，台積電到美國去投資設廠，也希望未來，有更多更多的商業交流的機會，包括台灣的廠商到美國，也歡迎美國的廠商能夠來到台南。」台南是訪問團唯一造訪的南部城市，不只與黃偉哲交流，也將參觀台南的古蹟，感受府城的文化魅力。
原文出處：美國跨州議會領袖團訪台南 黃偉哲：希望有更多深入交流
