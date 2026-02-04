美國跨黨派參議員接連發聲 黃國昌：在野何時砍國防預算？

民眾黨主席黃國昌今（4日）說，相關發炎或是媒體報導不精確，特別條例都尚未授權，哪來的國防預算被砍？（圖／李智為攝）

國防年度預算、1.25兆軍購特別預算均在藍白杯葛下，尚未付委；美國跨黨派參議員近日接連為此發聲，質疑在野縮減我國國防支出。對此，民眾黨主席黃國昌今（4日）說，相關發炎或是媒體報導不精確，特別條例都尚未授權，哪來的國防預算被砍？

長期挺台的美國參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）近日透過社群平台X發文，點名台灣在野黨大幅度刪減總統賴清德的國防預算，令他感到失望；美國共和黨聯邦參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan）也在X平台上發文抨擊國民黨，「為了向中共卑躬屈膝而縮減台灣的國防支出，無異於在玩火。」

繼兩人接連批評後，上週才率團訪台的民主黨參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）今天也發文點出，台灣國會在此刻杯葛國防預算對台灣安全的風險，希望台灣國會重新考慮。

蓋耶哥說，現在不是削弱台灣防禦的時候。削減國防預算會損害對重要武器系統的投資，而此時中國的威脅正在加劇。「台灣立法院應該重新考慮這項決定」。​​​​​​​​​​​​​​​​

對此，即將進入外交國防委員會的民眾黨新科立委王安祥今說，民眾黨絕對贊成軍購能夠提升台灣軍事戰力，也同意能夠提升聯合作戰能力。針對參議員的說法，他要表明「反對的是黑箱、空白授權」，也反對情緒勒索般的做法。民眾黨的立場非常清楚，只要確定的軍購就會支持。

黃國昌則表示，有不少媒體稱「砍國防預算」，但在野何時砍了？連條例都還沒授權去編預算，要怎麼砍？相關的發言或是媒體的報導根本就不精確，什麼時候有國防預算被砍？哪筆被砍？

黃國昌強調，目前預算都還沒編，因為特別條例還沒授權，而這是國會的權限，這不是民主憲政基本的原則嗎？他也說，針對美方說法，民眾黨已在社群平台上回覆，歡迎媒體參閱相關內容。

黃國昌所指的，是民眾黨昨天在X上以全英文發文回應韋克爾的說法，其中寫到，身為一個民主國家，台灣致力於透過法定程序來強化國防實力，而這類型的經費編列往往超出了常規年度預算的範疇。

民眾黨指出，根據台灣的《預算法》規定，特別預算必須先取得立法院授權，行政部門才有權提交正式預算提案。而為了回應美國國防安全合作局（DSCA）去年11月所發布之公告，民眾黨已提出自家特別條例草案。

民眾黨說，此項草案旨在提供必要的法律授權，以便行政部門能順利進行相關的對美軍事採購。非常歡迎韋克爾對本黨團提出之「特別條例」關注，針對所有深切關心台灣的國際夥伴，也非常樂意進一步討論並交換意見。



