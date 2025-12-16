美國身分怎麼拿？網紅教戰「假結婚」 大方承認回台爽用健保「下場出爐」

1995年上路的「全民健康保險」（健保）向來被視為台灣之光之一，但濫用健保爭議亦時有所聞，2016年，在中國發展多年的藝人黃安就曾因回台就醫引發質疑。近日，擁有台美雙重國籍的網紅「美麗K媽」在影片中，高調談論可以用「假結婚」的方式取得美國國籍，更直言自己回台灣就是貪圖健保福利，事件延燒後，「美麗K媽」緊急將影片下架，並表示未來會更謹言慎行。

在Instagram自介標榜「從零基礎到打造穩定現金流一次搞定」，教學如何建立建立多重收入的美麗K媽，除頻在社群平台拍攝「有錢人的8個習慣」、「讓自己成為富一代」、「向上社交」、「為什麼很多女生很努力，卻一直不有錢？」等「個人成長」類型短影片外，也常分享台美文化差異。如她曾在影片中表示，自己最受不了台灣人去美國遊學1年，回來卻變成有ABC腔，表示回來台灣一定會融入這裡，回到當初的樣子，怎麼可才去1年就變成這樣，「是被鬼附身喔？」

然而近日，美麗K媽在一段影片中表示，她因在美國出生，所以有美國護照，當「藏鏡人」問及如何能成為美國公民，她則直言「假結婚」，表示只要和伴侶同居2年，確定是有愛夫妻，就有機會拿到美國公民身分；至於被問及為何有綠卡還要回台灣？她則直呼，台灣健保超好用，更坦言自己就是貪圖台灣的健保福利，更說「我就是雙重國籍，你拿我怎麼樣？」

該影片一出引發不少網友批評，而後美麗K媽緊急下架影片，她15日也在Threads上坦言，表示上述影片發出後收到不少回饋，她自己重新看了一次，確實在表達與觀感上不夠妥當，因此已先行刪除。她強調，之後在內容製作上會再更謹慎，避免造成不必要的誤解，「謝謝大家的提醒與關心！」

