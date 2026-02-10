美國車大減價夢碎？若進口零關稅 經長曝車價只會降「這金額」

經濟部長龔明鑫於「台美關稅談判車輛產業影響說明及後續措施」座談會後透露，即便美規車降為零關稅，車價頂多只便宜1成。廖瑞祥攝



經濟部長龔明鑫今（10）日表示，車廠其實也盼望台美貿易協定（ART）早日底定，「一直懸在那邊」，也會給消費者不同的期待，業者也不太希望這樣；有些消費者期待美規車進口零關稅後，車價能降50萬、60萬甚至100萬元，但這幾乎是不可能的，因為關稅也沒那麼高，最多只能、只會降價1成而已。

龔明鑫今天下午邀車輛公會、9大車廠就「臺美關稅談判車輛產業影響說明及後續措施」舉行閉門座談會。他會後受訪表示，車廠其實都希望台美貿易協定儘快底定，「越早決定越好」，如此才能與母廠接洽，或生產履歷、生產行銷策略進行轉換及調整。如果遲遲無法底定，「一直懸在那邊」也會給消費者不同的期待，這是車廠所不樂見的。

龔明鑫表示，因台美對等關稅談判涉及美規車市場准入，因而消費者一度期待美國進口車會降價50萬、60萬、100萬元，但這幾乎不可能，因為關稅根本沒有那麼高，頂多降1成而已。若能越早底定，這樣的誤解就能儘快消除，「免得大家都在那邊等待」，對車廠而言也滿困擾的。

據了解，現行美國車進口稅率為車價的17.5%。外界分析，若以車價調降1成來計算，進口車商仍有不小的利潤空間。現行汽車產業的稅種，除了關稅外，貨物稅稅率高達25%-30%，更是影響車價的關鍵因素。

龔明鑫也表示，目前歐美進口車多為高單價車款，與國產車鎖定相對平價的市場已有所區隔。即便美規車降為零關稅，短期間要從美國進口平價車款仍有一些困難。經濟部研判美規車進口准入調整，短期對國內車廠衝擊相對較小，但中長期還是會有衝擊，因此要趁最初的2-3年調整國內車廠體質，未來不論面臨什麼樣的競爭環境，都可以進一步因應。

雖然龔明鑫表示，本次市場調整不會有外溢效果，也就是不涉及歐洲車進口准入調整，外界也關切，歐洲車商是否因此又狀告WTO，進而被迫調降歐洲車進口關稅？對此，龔明鑫表示「不會」，除非與歐洲也開啟雙邊貿易談判。

