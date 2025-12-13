美國車廠為何怕中國電池？從關稅問題、演變成國安危機！

記者鍾釗榛／綜合報導

「汽車創新聯盟」呼籲限制中國電池投資計畫。（圖／翻攝Ford網站）

代表通用、福特、豐田與Stellantis等車廠的「汽車創新聯盟」近日向川普政府喊話，要求進一步封堵中國官方支持的車廠與電池業者赴美設廠。該聯盟直言，中國汽車產業已對美國形成清楚且現實的威脅，不只是市場競爭，更牽動產業生存。

電動車電池已經成為重要的戰略資源。（圖／翻攝REE Auto網站）

美國直言撐不住

產業團體指出，中國憑藉長期補貼，造成全球電池與電動車供給過剩，等同於變相傾銷。即便美國本土車廠與電池業砸下再多資金，也難以在價格戰中勝出，因此呼籲國會與政府提前設下防火牆，避免這種模式在美國複製。

不只生意還扯到國安疑慮

除了價格問題，美方也點出國安風險，擔心一旦地緣政治衝突升高，若車輛核心系統含有中國製軟硬體，恐存在被遠端干預甚至癱瘓的可能。也因此，美國近年已透過高關稅與技術限制，幾乎把中國電動車擋在市場外。

電動車若使用中國電池會有國安風險。（圖／翻攝Ford網站）

電池業轉向求生

現實面來看，電動車買氣放緩也讓美國電池布局生變。福特原本與SK ON投資逾110億美元、約新台幣3,500億元，在田納西與肯塔基設廠，如今決定拆夥，各自接手工廠。SK ON 轉攻成長更快的儲能系統市場，反映出在電動車前景未明下，整個產業都在重新找出路。

