美國車輸台「汽車關稅有望調降成0%？」 鄭麗君回應了



台美關稅談判歷時9個月，於美東時間15日今進行總結會議，雙方達成「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅最優惠待遇」等多項共識，人在華府的行政院副院長鄭麗君台灣時間今（16日）上午也親自召開記者會說明結果。針對外界關心汽車關稅是否調降，鄭麗君則回應，有關開放市場部分，數週後與美國貿易代表署簽署台美對等貿易協議時，會完整地向大家報告。

鄭麗君、行政院經貿辦總談判代表楊珍妮、駐美大使俞大㵢上午於駐美代表處召開記者會，說明台美對等關稅談判達成四個主要目標：對等關稅調降為15%且不疊加、取得232最優惠待遇、以「台灣模式」協助台灣產業切入美國本土供應鏈，以及促進台美高科技雙向投資等。

針對外界關注目前台灣對美製汽車關稅為17.5%，先前市場盛傳可能調降為0%？鄭麗君回應，有關開放市場部分，數週後與美國貿易代表署簽署台美對等貿易協議時，會完整地向大家報告，當中就關稅、非關稅貿易障礙、經濟安全等項目，也有一定共識。

鄭麗君說明，此次美國對各國的談判當中，可以看到美國對於逆差大的國家，都要求市場開放，我方當然也有面對美國這樣的期待。不過在歷次實體會議之後，行政院都向國人報告，我方在談判中面對市場開放的期待，就是以糧食安全、那國民健康等原則來進行磋商，在談判底定之後，會完整地向國人報告。（責任編輯：卓琦）

