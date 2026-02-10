美國車關稅大調降，台灣汽車業面臨什麼挑戰？車輛公會攜車廠提出5大配套

針對台美貿易談判涉及美國進口車降關稅的重大變革，經濟部今（10）日下午邀集國產車廠與車輛工業同業公會開會，針對關稅議題與產業界交換意見。

車輛公會會同各整車廠代表表達產業立場，強調理解政府自總體經濟角度推動市場開放，但呼籲政府應同步推出周全的配套措施，讓台灣得來不易的汽車產業生態系能有發展與轉型的空間。

車輛公會指出，汽車產業是帶動國內重工業、創造就業與維繫民生交通韌性的重要基石，目前全台約有逾2,700家零組件廠商，帶動上下游近 30 萬個勞工家庭。台灣整車廠具備在地製造、維修、改裝與運具研發能量，「平時能造車，危急時能保鏈」，為國防、民防及交通體系提供關鍵支撐。

公會呼籲政府在稅制與產業鏈政策上提供配套，使國內車廠具備對等競爭力，以穩定產能、強化本土供應鏈、維持就業人口，同時確保零組件供應不中斷，避免過度依賴進口導致高額用車成本，守護民生交通穩定運作。

「移動的AI」時代來臨，台灣汽車製造如何接軌國際？

公會進一步指出，汽車是AI應用的重要場景，「未來汽車就是移動的AI」。台灣在ICT與半導體領域具備全球優勢，在地整車生產正可成為車用晶片、ADAS系統與AI運算實踐的最佳場域。

若能守護在地製造基礎，台灣可望打入全球智慧移動價值鏈，培育跨領域人才並強化戰略地位。公會認為，若貿易開放能與智慧化轉型並行，台灣有機會讓汽車產業轉化為ICT與AI融合的「智慧移動樞紐」。

產業衝擊難免，政府該如何在談判與穩定間取得平衡？

面對關稅結構重組與市場格局變動，車輛公會建請政府在國際談判與產業穩定間取得平衡，並提出5大具體配套建議，以兼顧市場開放與產業韌性：

1、設立「汽車產業轉型基金」：鼓勵業者投資自動化與智慧化生產線、前瞻車電研發，並提供低利貸款、研發支出抵稅及設備更新加速折舊措施。

2、啟動「智慧移動與韌性人才計畫」：培育新能源與自駕技術人才，並針對受衝擊勞工提供薪資補貼與職涯輔導。

3、確保稅制公平與租稅優惠：針對台灣未生產的零件同步降稅至0%，確保美國進口車與國產車間維持合理稅差；國內自製率高的車廠則可享貨物稅與營所稅抵減。

4、強化研發與國產化：協助車廠提升自製率、技術自主能力，穩定民生交通供給。

5、支持供應鏈升級與外銷拓展：推動電子、電池、通訊等跨產業合作，打造完整汽車產業生態系，提升國際競爭力。

開放不是結束，而是轉型的開始？

車輛公會最後強調，台灣汽車產業正面臨全球競爭與轉型的關鍵時刻，「市場開放不應是結束，而是升級的開始」。

公會呼籲政府與企業並肩合作，守護在地產業價值、強化內需韌性，讓「台灣製造」在全球智慧移動浪潮中持續發光發熱。

