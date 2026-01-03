美國軍事干預再起？馬杜洛遭拘捕 川普行動挑戰國際秩序

美國總統川普證實已下令軍事行動，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛與其夫人，引發國際社會高度關注與多國譴責。（圖／達志／美聯社，下同）

美國總統川普（Donald Trump）3日稍早證實，美軍已對委內瑞拉展開大規模軍事行動，並成功逮捕該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）與其妻子。據報導，這項軍事行動早在數個月前即已部署，川普當時授權美國中央情報局（CIA）在委國境內展開秘密行動，並由美軍特種作戰單位「三角洲部隊」（Delta Force）執行逮捕任務。此舉震驚國際社會，引發多國譴責，也使美國對拉丁美洲的干預政策再次成為全球焦點，從19世紀的門羅主義開始，美國即持續以維護國家利益、防堵共產主義等理由，對中南美多國政局施加影響。

美國總統川普證實已下令軍事行動，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛與其夫人，引發國際社會高度關注與多國譴責。

川普隨後在個人社群平台上發文表示，美國已成功拘捕馬杜洛夫婦，將召開記者會對外說明行動細節與委內瑞拉的政治局勢。根據《美國有線電視新聞網》（CNN）引述知情人士報導，川普數月前授權美國中央情報局（CIA）在委國境內展開秘密行動，中情局也因而掌握馬杜洛的具體行蹤。此外，他也批准了由美軍特種作戰單位「三角洲部隊」執行逮捕任。

委內瑞拉首都加拉加斯氣氛緊張，馬杜洛遭逮傳聞使民眾聚集關注局勢變化。

雖然外界高度關注後續發展，但截至3日早上，馬杜洛夫婦的實際位置仍未獲官方證實。CNN指出，馬杜洛預計將被移送至美國本土受審。另據《美國全國公共電台》（NPR）指出，此次逮捕馬杜洛事件，堪稱美國數十年來干預拉丁美洲政局的最新行動，與過往多次軍事與政治介入行動如出一轍。

從豬玀灣事件到入侵巴拿馬，美國歷來多次干預拉丁美洲政局，如今再添新例。

NPR引述佛羅里達國際大學政治學教授伽馬拉（Eduardo Gamarra）說法，整理出美國歷史上五起具代表性的拉美干預案例如下：

一、顛覆瓜地馬拉政府（1954年）美國總統艾森豪（Dwight D. Eisenhower）對瓜地馬拉總統阿本斯（Jacobo Arbenz）推行土地改革感到憂慮，中情局發動政變行動，協助親美勢力上台。此後瓜地馬拉長年軍事統治，直到1980年代才恢復民主。

二、豬玀灣事件（1961年）總統甘迺迪（John F. Kennedy）上任初期批准推翻古巴領導人卡斯楚（Fidel Castro）的行動。由中情局訓練的流亡者登陸豬玀灣，計畫最終失敗，成為美國外交重大挫敗。

三、出兵格瑞那達（1983年）格瑞那達社會主義政權與古巴、蘇聯走近引發美方警覺。雷根政府出兵干預，短期內控制局勢並重建親美政權。

四、援助尼加拉瓜反抗軍（1980年代）美國祕密支援反政府游擊隊「Contras」對抗左派政權「桑定民族解放陣線」（FSLN），引發雷根政府援助資金爭議，成為其任內醜聞之一。

五、入侵巴拿馬（1989年）美國總統老布希（George H.W. Bush）出兵逮捕涉嫌販毒的巴拿馬強人諾瑞嘉（Manuel Noriega），將其引渡至美國受審服刑，後送返巴拿馬，2017年過世。

川普政府本次由軍事與情報單位聯手行動，對馬杜洛政權發動具體攻勢，儘管具高度爭議，仍延續美國在拉美地區干預政策的歷史傳統，並再度引發國際社會對此作法的關注與討論。

