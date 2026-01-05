美國軍事行動再起？五角大廈「披薩指數」暴漲 比打委內瑞拉前高

國際中心／倪譽瑋報導

五角大廈「披薩指數」（Pentagon Pizza Report）被視為美國做出重大軍事行動的觀察訊號，也許是因為加班，大廈周圍披薩店活動會比往常熱烈。日前美軍生擒委內瑞拉現任總統，一家披薩店，行動前五角大廈附近一披薩店客流量暴增770%，如今披薩指數追蹤平台指出，同一家店客流量又飆到1250％，讓外界好奇美國是否又有新行動。

先前美軍對委內瑞拉發動突襲，空襲機場等重要設施，接著成功活逮總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。攻擊委內瑞拉前夕「披薩指數」顯示，距離五角大廈2.3英里的Papa John披薩店客流量「暴增770%。」

追蹤「披薩指數」的知名X帳號「Pentagon Pizza Watch」5日再發文指出，Papa John披薩店客流量又激增、達到1250％；距離五角大廈1英里的District Pizza Palace也觀察到，客流量增加313％。披薩店生意比攻打委內瑞拉前還好，是否為新軍事行動的徵兆？引發外界熱烈關注。

值得注意的是，多年前便有披薩指數，傳聞冷戰時蘇聯特工以追蹤華盛頓特區的「披薩外送加班情況」來觀察美國政府；而1990年8月，達美樂特許經營商發現CIA建築物披薩訂單大增，沒多久伊拉克入侵科威特；1991年波斯灣戰爭也觀察到類似現象。《CNN》資深記者布利策（Wolf Blitzer）認為，深夜還有許多食物送往五角大廈，可謂「大事降臨」指標。

Papa Johns Pizza (2.3 miles from the Pentagon) is experiencing an extreme spike in activity, reaching 1250%. District Pizza Palace (1.0 miles from the Pentagon) also reports a spike at 313%. DEFCON level is 3. pic.twitter.com/25qanC0KBp — Pentagon Pizza Watch (@pizzintwatch) January 5, 2026

