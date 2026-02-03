美國軍委會主席點名藍白擋國防預算 律師：打假球還想應付世界霸主？

記者李鴻典／台北報導

為期8年、預算規模新台幣1.25兆元的政院版國防條例遭封殺。美國參議院軍委會主席維克（Roger Wicker）表示，對台灣在野黨於立法院大幅刪減國防預算感到失望，中國威脅加劇，立院應重新考慮。對此，陳怡凱律師直言，藍白打假球式的表演，要唬弄一下的信眾還可以，但想要應付世界霸主？那就差得太遠。

維克（Roger Wicker）在社群媒體X（原推特）發文，看到台灣反對黨在立法院中大幅削減總統賴清德提出的國防預算，讓他感到失望。他說，原本的預算提案是為了急需的武器系統提供資金。中國威脅日益加劇，台灣立法院應該重新考慮。

美國參議院軍委會主席維克（Roger Wicker）表示，對台灣在野黨於立法院大幅刪減國防預算感到失望。（圖／翻攝畫面）

陳怡凱律師在臉書粉專「一個律師的筆記本」撰文寫下，美國參議院軍委會主席直接點名。總之，藍白如果以為通過一個有名無實的閹割版國防預算，就可以聲稱「我們沒有在阻撓國防」，那未免把美國人想得太簡單了。

陳怡凱律師說，這種打假球式的表演，要唬弄一下他們自己的信眾還可以，但想要應付世界霸主？那就差得太遠。

陳怡凱律師指出，美國的參議院（Senate)，其字源來自古羅馬的元老院，還是借用一下孟德斯鳩關於羅馬史的一句評語吧：「（羅馬）與敵人作戰要借助盟友，但是，誰若搗亂就對誰不客氣…每當進行大戰時，元老院總是秘而不宣遭遇的種種凌辱，靜悄悄地等待懲罰的時刻到來。」（孟德斯鳩，《羅馬盛衰原因論》，許明龍譯，五南2019，頁56）

