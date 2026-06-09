美國軍方稱已襲擊伊朗 回應直升機在霍爾木茲海峽遭擊落

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[Getty Images]

美國總統特朗普（Donald Trump）指責伊朗在霍爾木茲海峽上空擊落一架美國直升機，並誓言作出回應後，美國已對伊朗發動襲擊。

美國中央司令部表示，美軍於周二美東標準時間17:00（英國夏令時間22:00、北京／香港／台北時間周三05:00）開始發動襲擊，以回應該架直升機被擊落事件。

該部門在一份聲明中說：「這次任務是對伊朗無理侵略的相稱回應。」

中央司令部說，被擊落的美軍阿帕奇直升機上兩名機組人員，已由一艘美國海上無人艇救起。

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特朗普在社交媒體Truth Social上寫道：「事件涉及兩名飛行員，兩人均安全，沒有受傷。不過，美國有必要對這次襲擊作出回應。」

一名美國官員告訴BBC在美國的合作夥伴哥倫比亞廣播公司新聞，目前尚不清楚該伊朗的無人機是否蓄意攻擊該直升機。

伊朗媒體似乎承認發生了這宗事件，半官方的梅爾（Mehr）通訊社報道稱，伊朗並未宣稱對事件負責。

周二，隨著以色列軍方對黎巴嫩南部多地發動襲擊，美國可能對伊朗採取軍事行動的局面也開始浮現。

德黑蘭此前曾警告，以色列對黎巴嫩南部的襲擊將引發新一輪報復性打擊。

伊朗外長阿巴斯·阿拉格齊（Abbas Araghchi）周二表示，在伊朗領土附近的外國軍隊，因為自身的人為錯誤、單純意外，或可能被捲入交火，「一直面臨風險」。

他在社交媒體X上發帖說：「要降低風險，最好的辦法是讓他們（外國軍隊）離開。」

周二，在特朗普就美國阿帕奇直升機被擊落發表評論前數分鐘，伊朗對華盛頓和平談判的首席談判代表穆罕默德·巴蓋爾·卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）在社交媒體上暗示將作出報復。

他寫道：「我們偏好外交語言，但我們更精通其他『語言』。若你們違背承諾，我們就會改用我們最擅長的語言。」

他還寫道：「你們自己套好的馬鞍，就自己騎上去吧！」

以色列和伊朗在周末互相交火後，已停止攻擊對方。這是雙方自4月停火以來首次交火。

特朗普公開要求兩國「立即停止『開火』」，因為它們正危及華盛頓與德黑蘭之間旨在結束這場地區戰爭的談判。

他在Truth Social上說，以色列和伊朗正尋求「立即停火」，但和平能否實現，「取決於無知或愚蠢會否從中作梗」。

周二，他也告訴記者：「我們正處於一項非常、非常好的協議的最後關頭。」他並說，協議可能需要「兩三天」達成，之後霍爾木茲海峽會立即重開。

較早前，美國中央司令部在周二的聲明中說，被擊落的阿帕奇直升機上兩名機組人員已於周一美東夏令時間19:33（格林尼治標準時間23:33）獲救。

聲明還說：「救援工作由美國海軍中央司令部和第82空降師牽頭，並得到美國空軍和海軍部隊支援，包括美國第五艦隊第59特遣隊。」

中央司令部一名發言人告訴BBC，兩名機組人員由一艘無人水面艇救起，該無人艇由第59特遣隊操作。第59特遣隊駐紮在巴林，於2024年成立。

該部隊負責「將無人系統與有人操作員配合投入行動，以加強中東地區的海上安全」。

中央司令部一名發言人說，該無人艇救起兩名軍人，並把他們送到水上另一個地點，之後他們被吊上另一架直升機，再轉送往其他地方。

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