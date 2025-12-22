美國轉捩點年度峰會 柯克遺孀挺范斯 川普Call-in全場HIGH

由美國已故保守派領袖柯克創辦的「美國轉捩點」，舉行年度峰會。美國總統川普儘管人在佛州度假，不過他還是call in給長子小川普，向全場參加者問好。查理柯克的遺孀，還找來副總統范斯出席，甚至支持范斯接班選總統。只是根據最新民調，只有22%的共和黨人，支持范斯接棒。

美國總統川普兒子小唐納21日出席創辦人柯克辭世後的首場「美國轉捩點」峰會。（圖／達志影像路透社）

美國前保守派領袖柯克創辦的「美國轉捩點」年度峰會近日在鳳凰城舉行，這是柯克遇刺身亡後的首場峰會。美國總統川普雖在佛州度假，仍透過電話向與會者問候。柯克遺孀艾瑞卡現任「美國轉捩點」執行長，她不僅邀請副總統范斯出席演講，更公開表態支持范斯競選2028年美國總統。然而，最新民調顯示，僅有22%的共和黨人支持范斯接棒，顯示其在MAGA運動內部支持度有限。

「美國轉捩點」年度峰會熱鬧展開，雖然美國總統川普正在佛州度假，甚至被拍到離開高爾夫球場的畫面，但他仍透過電話連線方式參與活動。川普的長子小唐納站在台上接聽父親的電話，讓川普能向現場所有人問好。川普在電話中表示：「我只想說沒有人為我做得比柯克更多，而且沒人比艾瑞卡更好，你們是這世上最棒的人。」

「美國轉捩點」現任執行長、柯克遺孀艾瑞卡早前已宣布將支持副總統范斯競選2028年美國總統。范斯受邀出席峰會並發表演講，他向現場所有人承諾：「我說我會和你們並肩作戰，指的是你們所有人，每一個人。」峰會上，支持「MAGA」運動的饒舌歌手妮姬米娜也受邀出席。妮姬米娜在發言中提到：「你們有像我們英俊瀟灑的總統，和像刺客J.D.范斯這樣的榜樣。」她竟出人意料地稱副總統為「刺客」，令艾瑞卡只能設法化解場面尷尬。

儘管范斯獲得艾瑞卡的支持，但民調數據顯示，只有22%的共和黨及傾向共和黨的選民希望范斯成為2028年的總統提名人。雖然范斯持續投靠MAGA運動，但他的民調數字並沒有出現明顯上升。MAGA運動內部在一些關鍵問題上已出現分歧，如美國是否應與以色列結盟等議題。雖然許多選民尚未確定2028年的投票對象，但已有選民表示，下屆大選不會將選票投給范斯。

