美國轟炸委內瑞拉「最大軍事基地」 驚悚前後對比曝光

川普點名警告哥倫比亞，白宮高層幕僚暗示格陵蘭也是下一個目標，就在美國抓捕馬杜洛的隔天，川普又跟媒體表明，他「絕對」需要格陵蘭。白宮副幕僚長的太太還在社交平台PO出合成照，把格陵蘭塗滿美國國旗，還寫上「很快」的字眼，意味美國很快對格陵蘭出手。而美國空襲委內瑞拉的前後對比照也曝光。

美國空襲委內瑞拉，還將總統馬杜洛夫婦逮捕，太空科技公司Vantor發布的衛星影像顯示，委內瑞拉最大軍事基地蒂烏納堡（Fuerte Tiuna）有部分區域在短短幾分鐘內就慘遭炸毀，前後對比相當驚人。

川普打完委內瑞拉，恐怕不會就此罷休，4日他接受平面媒體專訪，重申美國需要「這個地方」。美國總統川普：「我們非常需要格陵蘭，我們會帶領格陵蘭，到你從未想過的高度。」

川普表示，北約盟國丹麥自治領土的格陵蘭，應該成為美國的一部分，他的下屬自然很懂老闆的心。白宮副幕僚長米勒：「我們擁有遠見，我們擁有力量，我們子孫的後代會更強大。」

川普愛將，同時也是白宮副幕僚長米勒的妻子凱蒂立刻倡議，並在社交平台X貼出一張合成照，把格陵蘭地圖塗滿了美國國旗，並寫下很快的字眼，似乎暗示格陵蘭將成為美國領土。

丹麥總理佛瑞德里克森（2025.2）：「每個人都必須尊重所有國家的主權，而格陵蘭今天是丹麥王國的一部分，是我們的領土。」

消息一出，丹麥及格陵蘭總理超級火大，隨即發表聯合聲明，表示不能併吞另一個國家，格陵蘭屬於格陵蘭人民，美國不應接管格陵蘭。

美國總統川普：「我們需要那塊土地，是為了國際安全。」

即便川普是以國際安全為由，但大家都知道，美國打委內瑞拉是為了石油，覬覦格陵蘭則是為了礦產。為了保衛領土，丹麥狠砸564億台幣向美購買3架P-8A海神式多用途巡邏機，進一步強化北約在北海及北極海域的戰略監控。

