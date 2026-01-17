美國農產品輸台關稅尚未敲定 陳駿季：細節確認中

台美對等關稅底定，台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN。農漁業界也擔心近年出口美國數量占漁業產品大宗的鬼頭刀過去是零關稅，若漁業產品對等關稅也是15％，恐怕受到影響。對此，農業部長陳駿季今（17）日表示，鬼頭刀去年輸美的數量與金額都較前年增加。相較之下較有受到一點影響的是台灣茶葉與蝴蝶蘭，但隨著稅率降到15%後，有助恢復競爭力。

至於美國農產品輸台關稅是否會降低、甚至零關稅，陳駿季強調，「我們在談判過程中，從來沒有用零關稅的前提去談判，進口的部分，現在所有的細節都還在確認中，我們要確保我們的糧食安全，維持我們的產業穩定，更重要的是要確保我們農民的收益。」農業部也表示，相關應對措施將以確保農民權益等三大原則堅守底線。

