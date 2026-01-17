美國農產品「輸台」關稅引關注 陳駿季：進口細節待確認 絕對確保農民權益

台美關稅底定，美國對台關稅降至15%，且不疊加，行政院副院長鄭麗君提到，我方向美提出爭取超1,000項對等關稅能豁免，各界關注美國農產品輸台，是否會降低關稅或零關稅。農業部長陳駿季17日受訪時表示，會以確保糧食安全、維持產業穩定及農民收益，在此原則下堅守底線。

台美關稅談判底定，行政院副院長鄭麗君與美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)共同宣布，美國對台對等關稅降至15%，且不疊加MFN(最惠國待遇)，並共同簽署MOU。鄭麗君也提到，我方向美國爭取超過1000項對等關稅豁免，不過台美關稅談判已大致底定、但開放市場相關內容仍尚未宣布，各界關注美國農產品輸台，是否會降低關稅或零關稅。

農業部長陳駿季17日出席「有台灣豬真好-國產豬肉行銷」記者會受訪時表示，我國輸往美國關稅降至15%，且不疊加，對於出口是否受影響仍須比較競爭對手國關稅水準，若我國關稅低於競爭對手國，輸美產品不但不會受到影響，反而有增加的希望。

陳駿季指出，外界關切鬼頭刀去年輸美數量與金額均較前年增加，他表示，鬼頭刀屬漁業資源，供應本就不穩定，台灣去年輸美數量表現不錯，其他漁種情況也類似；不過，相對較受影響品項則包括台灣茶葉與蝴蝶蘭，但關稅降至15%後，相信可恢復競爭力，並將持續向美方爭取額外豁免品項。

陳駿季表示，談判過程中會就所有農產品進行討論，包括輸美是否有額外豁免，以及進口相關安排，陳駿季強調，與美交涉過程中，絕沒有以「零關稅」為前提去談判，一定會在「確保糧食安全、維持產業穩定、確保農民收益」三大前提下，堅守原則。他說：『(原音)我想我們所有農產品在整個談判的過程中都會去討論，包括就是說我們的輸到美國的部分是不是有一些額外豁免的部分，然後進口的部分，我想我們還是秉持著確保我們糧食安全，維持我們的產業穩定，更重要的是確保我們農民一個收益，在這個三大前提之下，我想我們跟美方的談判裡面，就是堅守這樣的原則。』

另外，台灣去年(2025年)爆發首例非洲豬瘟疫情，至今已滿3個月未再出現新案例，各界關切我國何時向世界動物衛生組織（WOAH）提出「非洲豬瘟非疫區」申請。對此，陳駿季表示，依相關規定，只要完成非洲豬瘟清除滿3個月並提供相關資料，即可重新申請非疫區認定，目前防檢署已在進行資料準備，待完成後將盡快送交WOAH，盼能儘速恢復非疫區地位，讓豬肉重新外銷。