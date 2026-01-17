美國農產品「輸台」關稅未放榜 陳駿季：品項逐一確認中

農業部長陳駿季（右四）今出席「有臺灣豬真好－國產豬行銷推廣活動」記者會。記者葉冠妤／攝影

台美關稅底定，美國對台關稅15%不疊加。外界關切美牛、美豬、稻米等農產是否零關稅或擴大進口？農業部長陳駿季今受訪表示，進口相關品項仍在逐一確認，待簽署協議後就會對外說明；將秉持確保糧食安全、維持產業穩定及農民收益三大前提，在談判過程堅守原則。

陳駿季今出席「有台灣豬真好-國產豬肉行銷」記者會。他在會後受訪表示，我國輸往美國關稅降至15%，且不疊加，從去年4月的32%降至15%，大幅減輕了關稅壓力，但農產品輸美過程，其實要看的是競爭對手國的關稅，若我國關稅低於對手國，輸美產品不但不會受到影響，反而有增加的希望。

他說，從數據來看，大家所關切的鬼頭刀去年整年輸美數量跟金額，比前年還多，最主要是鬼頭刀的漁業資源不穩定，去年輸美輸量不錯，其他魚種也是。比較受影響是茶葉、蝴蝶蘭，相信能在關稅降至15％後恢復競爭力，並將持續跟美國爭取額外豁免品項。

進口部分，陳駿季說，所有農產品都會進行討論，包括輸美是否有額外豁免等，我與美方談判過程中，從來沒以「零關稅」為前提談判，每項產品是怎樣的關稅額度，都需要細談，而不是包裹式談判。

他強調，一定是在確保糧食安全、維持產業穩定、確保農民收益三大前提下，堅守原則。

媒體追問進口是否涉及美牛、美豬、稻米？陳駿季說，現在品項還在逐一確認，待完成、簽署協議後，會盡快對外界說明。

