美國迅速斬首委國總統 蘇紫雲分析美軍戰術：電戰加內應

美國發動對委內瑞拉大規模空襲，並逮獲總統馬杜洛夫婦。圖／美聯社

委內瑞拉總統馬杜洛於3日清晨遭美軍突襲，被押送到美國接受審判，對於美軍這次先以電子戰癱瘓防空系統以奪取制空、制海權直搗黃龍；國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，從這次美軍作戰來看，「軟殺」的部分是以「網電一體戰」駭入系統，干擾或屏蔽螢幕的敵人警訊，接著再硬殺摧毀雷達設備，最終以人工情報引導擒獲馬杜洛。

蘇紫雲表示，這次作戰是美軍的標準作業程序，也說明戰略情報是最重要的部分，而這場閃電突襲，美軍在戰略情報的部分經營得很成功，包括委內瑞拉正規軍11萬人的佈署，還有就是他動員的後備部隊。

廣告 廣告

他指出，第二個是成功獲得人工情報，取得內應掌握馬杜洛在總統府或者在官邸的位置，第三個是先期的電子作業，包括監聽、還有鎖定總統或周邊幕僚的手機電話位置，這樣可以在確定他的細部的行蹤，最後才發動軍事行動，

蘇紫雲說，軍事行動以電磁作戰優先，「軟殺」（以非物理性、非實質上的摧毀方式降低或者是壓制敵人使用電磁波的行動與能力）的部分包括把中共JLY-1的3D雷達、JY-27反匿蹤飛機雷達都失效致盲，事實上這兩款雷達在敘利亞跟以色列衝突時，都曾經被美國跟以色列就是打爆，所以委內瑞拉佈署這兩款雷達，對美軍來講反制都是易如反掌。

他解釋，在軟殺的部分，以之前敘利亞的跟以色列的衝突來看，大概會用電磁駭入，即「網電一體戰」，透過網路電子戰，把雷達螢幕給植入系統，讓防空指揮官看不到戰機來襲，或是粗暴簡單是直接干擾，讓螢幕被干擾導成為雜訊看不到，最後就是摧毀雷達系統，再結合人工情報確定馬卡洛的位置後一次抓捕。

【看原文連結】