美國迎極寒冬季風暴 逾1.75億人恐面臨停電及交通中斷

週三(21日)至週五(23日)上午臺灣周邊持續受強烈大陸冷氣團影響，水氣仍多，迎風面北部及東部地區為多雲到陰局部有短暫陣雨天氣，中南部多雲到晴。氣溫方面持續偏冷，尤其週三、週四(21-22日)溫度最低，北部、東北部白天高溫只有13-16度，中部及花東地區高溫16-20度，南部20-22度。夜晚清晨各地低溫約10-15度，局部空曠地區有10度或以下低溫發生機會，北部濕冷整日有寒意，中南部日夜溫差明顯，持續做好保暖。另提醒中部以北到東部地區1500公尺以上高山有路面結冰或局部降雪發生情形，追雪民眾上山前務必做好準備。 週五(23日)下午起水氣減少，各地天氣逐漸好轉，週末至下週一(24-26日)臺灣周邊轉為偏東風環境，除東部地區局部有零星降雨外，其他地區為多雲到晴的好天氣。白天各地氣溫逐漸回升，北部、東部高溫20-23度，中南部高溫可達23-26度；夜晚清晨在中北部及東北部空曠地區仍有12度或以下低溫發生機會，需多留意。 週三到週五(23日)白天臺灣周邊風浪皆較強，週三週四(21-22日)各海域平均風6-8級，陣風9-10級，浪高3-5公尺；週五到週日(23-25日)冷氣團減弱，各海域風浪也稍減弱，但東南部海域及巴士海峽風浪仍明顯。另週三週四(21-22日)基隆北海岸、東部及恆春半島沿海易有長浪發生，沿海及近海作業請多留意。 以上氣象由 天氣風險 / 黃國致 提供

