美國近代最有權勢副總統「錢尼」去世 享壽84歲

美小布希時代的副總統「錢尼」，在今（4）日傳出去世的消息，享壽84歲。（示意圖／Unsplash）





美小布希時代的副總統迪克·錢尼（Dick Cheney），在今（4）日傳出去世的消息，享壽84歲。錢尼號稱美國近代史上「最有權勢的副總統」，曾經把美國拖入伊拉克戰爭，家屬發布聲明證實死訊，不過並未對外公布詳細死因。

根據《CNN》報導，美國前副總統迪克·錢尼辭世，享壽84歲。家屬稍早發布聲明證實死訊。錢尼被外界譽為「美國近代最具權勢的副總統」，也是美國「反恐戰爭」的主要推手之一，但同時也是引發爭議、讓美國陷入伊拉克戰爭泥淖的重要決策者。

廣告 廣告

錢尼在2001年至2009年間，擔任共和黨籍總統小布希（George W. Bush）的副手，任期長達兩屆。他在華府政壇是舉足輕重卻極具爭議的人物，立場保守強硬，晚年因公開強烈批評時任總統川普（Donald Trump）是懦夫，更是「對美國憲政體制最大的威脅」，而逐漸被黨內主流孤立。此外，他在2024年的美國總統大選中，投下寶貴一票支持民主黨候選人、副總統出身的賀錦麗（Kamala Harris），反映出他對當前共和黨深感失望。

而錢尼一直與心臟病奮戰，儘管多次心臟病發作，但依舊維持高強度工作與豐富人生，他在2012年接受心臟移植手術後，曾在2014年受訪時感性表示，「這真的是生命本身的禮物。」

錢尼的政治歷程橫跨半世紀，從懷俄明州眾議員、白宮幕僚長到國防部長，幾乎見證了美國現代政治的每一次轉折。他原本已經轉入商界，卻在小布希找他協助挑選副手時意外「被自己選中」，成為布希的副總統。當時外界一度戲稱他才是真正的「幕後總統」，不過這種說法也凸顯了他確實在白宮決策圈中掌握極大影響力，成為布希時期最具分量的政策舵手之一。