美國近代最有權勢的副總統 迪克錢尼辭世享壽84歲

美國近代最有權勢的副總統、反恐戰爭的主要策畫者，迪克錢尼（Dick Cheney）在3日過世，享年84歲。

綜合外媒報導，錢尼家族4日對外發布聲明，迪克錢尼於週一晚間逝世，死因為肺炎與心血管疾病。

錢尼家族表示，迪克錢尼在過去數十年間，擔任過白宮幕僚長、懷俄明州眾議員、國防部長與美國副總統，是一位偉大、善良的人，對於他為國家所奉獻的一切感激不盡。

而迪克錢尼是共和黨人、堅定保守派，力促美軍進攻伊拉克，是美國前總統小布希（George W. Bush）副手，晚年多次公開反對川普（Donald Trump），女兒麗茲錢尼（Liz Cheney）即為反川大將之一。

