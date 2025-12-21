美國追捕第3艘油輪 與委內瑞拉緊張升級

官員透露，美國海岸防衛隊在委內瑞拉附近的國際水域追緝第三艘油輪。

官員透露，美國海岸防衛隊正在委內瑞拉附近的國際水域，積極追捕另一艘船隻，相關地區緊張局勢持續升級。美國當局在這個月，已經扣押了兩艘油輪。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，美國海岸防衛隊在委內瑞拉附近的國際水域追緝一艘油輪，如果行動成功，是週末以來第2起、近兩星期內，第3起類似行動。上週六美國當局扣押了一艘油輪。美國有線電視新聞網CNN報導，川普政府正加大對委內瑞拉領導人馬杜洛的施壓，目標切斷他的經濟命脈。

一位美國官員表示，週日的追捕行動與一艘受制裁的黑暗艦隊船隻有關，這個船隻參與了委內瑞拉非法規避制裁的活動。官員指出，船隻懸掛假國旗，已經被司法部門下令扣押。華府指責委內瑞拉利用石油收入資助毒品犯罪，委內瑞拉則將油輪扣押描述為盜竊和綁架。

美國總統川普上週宣布，對所有受到制裁的油輪進出委內瑞拉，實施「封鎖」。委內瑞拉擁有世界最大的已探明石油儲量，他們指責川普政府試圖竊取相關資源。根據一項數據，到上週，在委內瑞拉水域或接近委內瑞拉的80艘船隻中，有30多艘受到美國制裁。

