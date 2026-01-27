美國退出世衛轟忽略台灣示警COVID！外交部：WHO應明白不該遺漏任何國家

記者陳思妤／台北報導

美國於1月22日正式退出世界衛生組織（WHO），川普政府也揭露退出原因，直指WHO在COVID-19期間忽視台灣提出的警告，假裝台灣不存在，造成錯失防疫先機。但WHO專家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）卻否認，稱並未忽視台灣，還說台灣沒有示警只是索取資料。對此，外交部今（27）日駁斥范科霍芙，並直言，經過了這麼多年世衛應該要清楚明白，為了全人類的公益，不該刻意疏忽、遺漏任何國家。

美國衛生部副部長、美國疾病管制與預防中心（CDC）主任歐尼爾（Jim O'Neill）近日在社群平台發文透露，美國決定退出的關鍵因素和台灣有關。他直指，2019年台灣發出早期新冠疫情警告卻遭到世衛無視，「假裝台灣不存在」，錯失防疫先機。此外，在疫情蔓延全球時，世衛也無視嚴謹科學，胡亂推行封鎖措施。

不過，范科霍芙卻稱，這些說法都不是真的，聲稱WHO在2019年12月31日就注意到中國新冠疫情訊號，台灣當時並非示警而是索取資訊，強調並未忽視台灣也沒有忽視科學，且從未建議封城。

對此，外交部發言人蕭光偉今天在記者會中表示，針對范科霍芙的說法，關於台灣並未向世界衛生組織示警，只是索取資料，世界衛生組織並沒有忽視台灣一事，外交部要予以駁斥，「該名專家所言錯誤，並非事實」。

蕭光偉指出，衛生福利部在2020年的4月11日發布的新聞稿當中，已經清楚的說明，中央流行疫情指揮中心曾經對世界衛生組織否認台灣警告COVID-19可能人傳人的說法提出澄清。指揮中心指出，疾管署早在2019年的12月31日就已經掌握了中國武漢至少出現7例非典型肺炎的病例，基於過往的SARS經驗，台灣的衛生安全部門提高警覺，當天立即依照《國際衛生條例》（IHR）以電郵通報世界衛生組織的聯繫窗口，並且特別提及病例已經進行隔離治療，提醒公衛專業人員注意人傳人的風險。

不過，外交部要強調，現在並不是要爭論是不是有示警，或者是是不是忽視警告，而是經過了這麼多年，世界衛生組織應該要清楚的明白，為了全人類的公益，不應該刻意疏忽、遺漏任何一個人或者國家。

蕭光偉強調，我國爭取參與世界衛生組織多年，長期以來獲得友邦以及理念相近國家的支持。他表示，雖然美國已經宣布正式退出世界衛生組織，但是美方在多個場合也向我國重申對台灣國際參與的支持，川普政府上任以來，也曾13度對外以各種方式公開表達對台灣國際參與的支持。

蕭光偉說明，其他理念相近國家以及友邦支持我國國際參與的力道持續增加，我國仍將持續和美國、友邦以及其他理念相近的國家繼續合作推案。我國的宗旨以及目標並沒有改變，仍是希望爭取受邀以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），以及完整的能夠參與世界衛生組織各項會議、活動以及相關機制。

蕭光偉強調，這不但攸關台灣2300萬人的衛生安全，實際上也是能夠共同促進及更具體維護國際社會的衛生安全。

