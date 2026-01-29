美國退出世衛 台灣進退兩難

美國總統川普於2025年1月20日簽署行政命令，宣布美國退出世衛組織。聯合國於同年1月22日收到通知，依規定收到通知後一年生效，今年1月22日美國正式退出。美國退出世衛，讓台灣陷入進退兩難的困境。

美國退出的理由是認為世衛失職。美國衛生部副部長歐尼爾在社群平台上發文提到，世衛在2019年無視台灣發出的早期新冠疫情警告，假裝台灣不存在，無視嚴謹的科學，並進一步讓封鎖事態升級。此一說詞也令台灣喜憂參半。喜的是美國心中有台灣，憂的是美國用台灣說事，恐使世衛組織更加排斥台灣。

外交部發言人蕭光偉27日在例行記者會中表示，我國爭取參與世衛組織多年，長期以來獲得友邦以及理念相近國家的支持。雖然美國已經正式退出世衛，但美方在多個場合也向我國重申對台灣國際參與的支持。我國仍將持續和美國、友邦以及其他理念相近的國家繼續合作推案，希望爭取受邀以觀察員身分參與世衛大會，以及參與世衛組織各項會議、活動以及相關機制。此一態度充分顯現民進黨政府進不得、也退不得的尷尬處境。

第一，外交部聲稱，爭取參與世衛組織多年，長期以來獲得友邦以及理念相近國家的支持。但事實證明，經過多年長期的努力，以及理念相近國家的支持，卻徒勞無功。無可諱言，美國是協助台灣參與世衛最大的助力，如今美國退出，不會再於世衛大會中為台灣執言。但民進黨政府為了感謝美國過去的支持，又感知今後難以獨自推案，只得聲稱仍將持續和美國合作。只不過未來的結果不言而喻。

第二，台灣若表示與美國同進退，不再爭取參與世衛，等於不戰而退棄甲認輸。不但否定了過去的努力，難以向國人交代，也間接證明自己完全離不開美國。不過民進黨支持者另有說詞。

《自由時報》引述大批網友留言，包括「世衛早該被廢除掉」、「世衛已經實質被中國掌控」、「我百分之百支持退出WHO」、「美國應該另外創設一個新的組織取代WHO，並且拉台灣加入」。此番留言除了發洩心中的悶氣，對於台灣試圖參與世衛的努力毫無益處。

民進黨政府心裡十分清楚，台灣參與世衛唯一的障礙在北京。但基於反中意識，不願與大陸協商，企圖繞過北京，經由華府前往日內瓦。然而經過9年的嘗試，仍然沒有成功。如今華府之路阻斷，未來將取道何處尚未可知。或許真如網友所言，由美國另外創設一個新的組織取代WHO，並且拉台灣加入。

阿根廷總統米萊去年2月效仿川普表態，宣布退出世衛組織。若無意外，阿根廷將在今年5月後同樣正式退出世界衛生組織。鑒於川普政府日前退出66個國際組織，又發起在聯合國之外成立「和平理事會」，美國與阿根廷或許能為台灣開啟一扇機會之窗。（作者為退休大使）