美國退出多個聯合國組織「台灣還要加入嗎」 林佳龍全說了

第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）落幕，總統府今（3）日說明後續推動方向。外交部長林佳龍表示，國防預算在美國跨黨派支持下，由台美雙方長期努力爭取而來，台灣必須加快增強自我防衛能力。他強調，國防與外交應超越黨派，呼籲立法院加速附委審查，以避免國際質疑台灣防衛決心。而對於美國退出多個聯合國相關組織，林佳龍表示，台灣仍將持續爭取參與聯合國周邊組織。

第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）日前落幕，總統府今（3）日上午舉行記者會，說明後續推動方向。外交部長林佳龍出席接受媒體訪問時表示，國防預算是台美雙方經過長期努力爭取而來，並獲得美國跨黨派的全力支持。林佳龍指出，由於時間緊迫，台灣必須加快增強自我防衛能力，因此相關國防裝備和武器的採購推動刻不容緩。

林佳龍強調，國防和外交是全民共同的責任，應超越黨派立場。他指出，目前國防特別預算尚未完成附委審查，國際社會可能因此質疑台灣是否具備防衛決心。他呼籲立法院能加速附委審查，任何具體討論都應在完成附委程序後進行，避免延誤國防相關事務的推動。

針對美國已宣布退出多個聯合國相關組織，媒體關心今年台灣外交部是否仍會爭取參與聯合國相關組織。林佳龍回應，台灣將持續努力爭取參加各項國際組織，包括聯合國周邊機構，以及世界衛生組織、國際民航組織等，並參與與氣候變化、國際行程等相關的國際事務。





