美國退出聯合國氣候公約 外交部：推動參與目標不變

（中央社記者楊堯茹台北8日電）川普政府將退出66個國際與聯合國機構，包括台灣爭取加入的聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）。外交部今天表示，國際肯定台灣對淨零與綠色轉型的努力與貢獻，台灣推動參與UNFCCC的目標不變。

根據白宮在社群媒體發布的聲明，美國總統川普（Donald Trump）7日簽署行政命令，依照他先前指示政府檢視美國參與及資助所有國際組織的結果，其中包括與聯合國相關的組織，暫停美國對66個組織、機構與委員會的支持。

外交部下午回覆中央社提問表示，外交部一向與環境部及民間各界密切協力合作，積極推動參與UNFCCC相關會議及機制，友盟國家及國際各界亦普遍肯定台灣對淨零與綠色轉型的努力與貢獻，推案以來成果有目共睹。

外交部強調，台灣推動參與UNFCCC的目標不變，也將繼續洽請友邦及理念相近國家支持台灣有意義的參與。（編輯：林興盟）1150108