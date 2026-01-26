美國退出WHO震撼內幕曝光！川普政府怒轟世衛「假裝台灣不存在」

國際中心／林昀萱報導

美國近日正式退出世界衛生組織。圖為總統川普。（圖／翻攝自X平台 @ElectionWiz）

美國總統川普（Donald Trump）在2025年簽署行政命令，宣布啟動退出世界衛生組織（WHO）程序，並在1月22日正式退出世衛。川普政府也揭露退出內幕，坦言WHO在新冠肺炎（COVID-19）期間忽視台灣早提出的警告「假裝台灣不存在」錯失防疫先機，成為美國退出的重要原因之一。

美國總統川普簽署行政命令，退出WHO等超過60個國際組織，引發關注。美國衛生部副部長、美國疾病管制與預防中心（CDC）主任歐尼爾（Jim O'Neill）近日在社群平台X發文，透露美國決定退出的關鍵因素和台灣有關。歐尼爾指出，2019年台灣發出早期新冠疫情警告卻遭到世衛無視「假裝台灣不存在」，錯失防疫先機。此外，在疫情蔓延全球時，世衛也無視嚴謹科學，胡亂推行封鎖措施。

美國衛生部副部長、美國疾病管制與預防中心主任歐尼爾發文揭退出內幕和台灣有關。（圖／翻攝自X平台@HHS_Jim)

歐尼爾強調，美國將繼續在沒有歐盟官僚參與情況下進行傳染病的國際協調工作。一篇貼文吸引大批民眾留言叫好：「幹得好！我們政府終於退出世衛組織了，真是太好了。這些年來，我們親眼目睹了那些歐盟官僚對我們做了什麼」、「同意。在關鍵時刻，他們無視了所有本來可以控制病毒傳播的跡象」、「美國應創設新組織取代WHO，並且拉台灣加入」。

不過，在世衛擔任COVID-19技術負責人的范科霍芙（Maria Van Kerkhove）跳出來反擊「這些說法全都不是真的」，表示WHO在2019年12月31日就注意到中國新冠疫情訊號，台灣當時並非示警而是詢問資訊，強調並未忽視台灣也沒有忽視科學，且從未建議封城。

回顧2020年4月11日，當時新冠肺炎全球大流行，美國國務院多位眾議員聯合指控WHO，不僅忽略台灣警示，隱瞞疫情，甚至與中國一同打壓台灣，導致全球疫情大流行後，還反過來指控台灣，並堅稱台灣電郵並未提到「人傳人風險」。時任中央疫情中心指揮官陳時中公開給世衛的電郵內容，其中明確指出「中國武漢已傳出7例不明肺炎個案，當地衛生機關向媒體表示他們認為這些案例並非SARS，不過詳細情況仍在進行檢查，且這些個案已被隔離治療」，直言「WHO講這個，說沒有明示人傳人，那時候明示人傳人才叫誤導訊息」，連不是會員國的台灣都已經告訴WHO，而身為會員國的中國有沒有通報IHR。

