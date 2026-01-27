美國退出WHO！官員怒批世衛「假裝台灣不存在」錯失防疫先機

即時中心／劉朝陽報導



美國總統川普2025年初重返白宮後，隨即簽署行政命令，拍板美國將退出世界衛生組織（WHO）。相關退會通知在本月22日屆滿一年，美國正式完成退出程序，引發國際社會高度關注。美國官方也再度點名WHO在新冠疫情期間，嚴重失職，甚至無視台灣關鍵示警，錯失全球防疫黃金時間。







美國衛生部副部長歐尼爾（Jim O'Neill）批評WHO「假裝台灣不存在」

美國政府指出，WHO在武漢肺炎（COVID-19）爆發初期，未能即時、準確共享關鍵資訊，反而掩蓋錯誤，美國衛生部副部長、同時也是疾管署（CDC）主任的歐尼爾，近日更在社群平台X發文指出，2019年台灣早已針對疫情風險提出警訊，世衛卻「視而不見」，假裝台灣不存在，錯失防疫先機，最終釀成疫情在全球失控。

WHO新冠疫情技術負責人克霍芙（Maria Van Kerkhove）否認忽視台灣

歐尼爾也批評，WHO在疫情期間未依循嚴謹科學證據，反而倉促推動大規模封城等政策，對各國社會與經濟造成重大衝擊。面對外界質疑，WHO新冠疫情技術負責人克霍芙（Maria Van Kerkhove）出面反駁，強調相關指控「並不屬實」。她表示，WHO在2019年12月31日即注意到中國武漢出現的疫情訊號，並聲稱台灣當天並非提出警告，而是向WHO詢問相關資訊，否認忽視台灣或違背科學，也強調WHO從未正式建議各國實施封城。

WHO秘書長譚德塞則回應指出，美國退出WHO的理由缺乏事實基礎，此舉不僅削弱全球公共衛生體系，也讓美國與世界面臨更高風險。美方與WHO各說各話，台灣在疫情初期遭排除於國際體系之外的事實再度被推上檯面，也讓WHO的角色與公信力持續受到國際檢視。

