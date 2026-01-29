美國退出WHO！川普怒轟世衛「假裝台灣不存在」石崇良：仍會參與WHA

記者簡浩正／台北報導

美國總統川普（Donald Trump）在2025年簽署行政命令，宣布啟動退出世界衛生組織（WHO）程序，並在1月22日正式退出世衛，更坦言WHO在新冠肺炎（COVID-19）期間「假裝台灣不存在」，成為退出重要原因之一。川普此舉外界好奇台灣看法、是否還會爭取參與WHA？對此，衛福部長石崇良今（29）日回應，美國退出WHO對於WHO影響非常大，不過WHO仍然是很重要的公衛平台；另，透過每年WHA期間也有很多交流機會，故會持續爭取成為WHA觀察員、今年還是會持續參加活動。

川普政府也揭露退出內幕，坦言WHO在新冠肺炎期間忽視台灣早提出的警告「假裝台灣不存在」錯失防疫先機，成為美國退出的重要原因之一。美國正式退出世界衛生組織(WHO)，台灣在失去重要盟友後，國際衛生參與是否會受到影響備受關注。

衛福部長石崇良今表示，美國退出WHO對於WHO影響非常大，但台灣仍會持續爭取成為WHA觀察員、今年還是會持續參加活動。（圖／記者簡浩正攝影）

石崇良今日上午出席立院衛環會，就「春節急診醫療人力調度與跨院協調機制之現況與精進作為」暨「假日及連續假期急重症分級醫療政策之執行成效與改進方向」進行專題報告。他會前接受媒體聯訪回應上述議題。

對於美國退出WHO，台灣還會爭取加入嗎？石崇良說，美國退出WHO對於WHO來說影響是非常大，畢竟美國在公共衛生的協助與挹注上扮演很重要角色，「不過WHO仍然是很重要的公共衛生相關議題上人員交流的平台，在每年的WHA會議上。」

他說，雖然台灣不是會員國，但仍積極爭取成為出席觀察員，透過每年WHA期間跟很多官員也有很多交流機會，這對於國家防疫或各項法規或各項公共措施像是癌症防治、性病防治等能跟各國交流，仍是很有幫助，「所以我們還是會持續投入相關活動。」

記者詢問，所以台灣還是會爭取參與今年的WHA？石崇良給予正面回應表示，「還是會持續爭取成為WHA觀察員、還是會持續參加活動。」即，台灣今年五月仍會持續出團世界衛生大會（WHA）參與活動。

