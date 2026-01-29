美國退出WHO！石崇良被問「還要爭取加入嗎」 反應曝光
即時中心／温芸萱報導
衛福部長石崇良今赴立法院專題報告春節急診與假期醫療整備，會前受訪指出，因應9天連假，健保已祭出門診、急診、住院等多項加成獎勵，鼓勵醫療院所開診，目前醫院開診率已逾7成，較去年提升，並預留彈性床位調度。至於流感疫情，他表示尚未進入流行高峰，但仍不敢掉以輕心。對於美國退出WHO，石崇良強調WHO仍是重要平台，台灣將持續爭取以觀察員身分參與。
衛福部長石崇良今日赴立法院，針對「春節急診醫療人力調度與跨院協調機制之現況與精進作為」，以及「假日及連續假期急重症分級醫療政策之執行成效與改進方向」進行專題報告並備質詢。會議前受訪時，石崇良針對外界關心的春節醫療量能與流感疫情、國際醫療參與等議題，一一作出說明。
健保加成獎勵上路 春節開診率破7成
石崇良指出，為因應春節9天連假期間的就醫需求，衛福部已正式宣布多項健保加成獎勵措施，鼓勵醫療院所於年假期間持續開診，包含門診、急診、住院與收治病患等項目皆有獎勵機制。政策公布後，也同步進行全國醫療院所開診情形調查。
他表示，從目前掌握的初步資訊來看，今年春節前的醫療開診率，確實較去年明顯提升。以去年為例，除夕至初三是開診率最低的時段；而今年截至目前，醫院的開診率已普遍超過70%，部分地區的診所開診率也明顯提高，顯示整體醫療服務量能較去年更為充足。此外，各大醫院也提前整備彈性床位，預留可調度床數，以因應突發需求。
流感尚未進高峰 不敢掉以輕心
針對流感疫情是否在春節期間升溫，石崇良說明，依據衛福部疫情監測數據，截至上週為止，類流感就診尚未進入流行高峰。依照標準，急診類流感就診占比超過11%才會進入流行閾值，目前仍未達標。
不過他也強調，雖然尚未進入高峰期，政府與醫療體系仍不敢掉以輕心，已持續密切監測疫情變化，並要求醫療院所做好人力與防疫整備，確保春節期間急重症照護不中斷。
美退WHO不影響方向 台灣續爭取觀察員
針對美國宣布退出世界衛生組織（WHO），是否影響台灣國際醫療參與，石崇良表示，美國確實是WHO中的重要角色，但WHO本身仍是全球重要的公共衛生平台。台灣若能以觀察員身分出席相關會議，將有助於與各國交流疫情資訊與醫療經驗。
他指出，台灣不會因此改變方向，仍將持續爭取以觀察員身分參與WHO相關活動，透過實際出團與國際接軌，提升台灣在全球公共衛生體系中的能見度與貢獻。
