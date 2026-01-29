美國退出WHO 石崇良：台灣仍將組團參與WHA

美國本月22日正式退出世界衛生組織（WHO），恐衝擊國際公共衛生體系。對此，衛生福利部部長石崇良今（29）日出席立法院會議前受訪表示，美國的離開對於WHO的資金與資源挹注影響甚鉅，但該組織目前仍是全球公衛專業交流的核心平台。因此台灣未來將持續爭取成為觀察員，並確認今年將再度組團前往日內瓦，參與世界衛生大會（WHA）期間的各項相關活動。

美國履行退出程序 官員批評WHO忽視台灣疫情警示

美國總統川普於2025年1月20日上任首日即簽署行政命令，宣布美國啟動退出程序。在歷經一年的法定通知期後，美國已於今年1月22日正式與該組織切斷關係。美方表示，WHO未能有效管理及分享關鍵資訊，導致美國蒙受數兆美元的損失，因此決定暫停轉移政府資金與資源。

美國衛生部副部長歐尼爾（O’Neill）亦於社群平台發文批評，WHO在2019年無視來自台灣的COVID-19早期警訊，並在後續防疫過程中假裝台灣不存在，損及全球衛生安全。

衛福部重申WHO技術平台價值

石崇良今日在立法院社福衛環委員會受訪時分析，美國在各項公共衛生協助與資金挹注上長期扮演關鍵角色，其正式退出對WHO的營運與全球衛生計畫衝擊非常大。

儘管國際局勢變動，石崇良說，WHO在公共衛生議題上仍是不可或缺的專業交流平台。台灣雖然目前並非會員國，但每年皆積極爭取以觀察員身分出席WHA，目的是為了能與各國技術官員針對公衛專業進行直接溝通，確保台灣能與全球公衛脈動接軌。

台灣今年繼續派團參與

談及參與WHA的實益，石崇良指出，透過此類國際平台，台灣技術官員得以在防疫政策、藥物法規、癌症防治及慢性病管理等重要議題上，與各國交流實務經驗，對國內醫療公共措施的精進極具價值。

石崇良強調，衛福部今年仍將維持既定規劃，投入資源並組成代表團前往會場參與相關活動與多邊會議。雖然美國退出組織後的後續效應仍待觀察，但石崇良強調台灣爭取參與觀察員的立場不變，並將持續深化與各國的技術官員交流。