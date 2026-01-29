美國退出WHO 石崇良：台灣仍續參與WHA相關活動

（中央社記者沈佩瑤台北29日電）衛福部長石崇良今天表示，美國在公共衛生領域扮演重要角色，退出WHO的衝擊不言而喻，但WHO是全球重要公衛平台，台灣仍將持續爭取以觀察員身分參與WHA，並組團前往交流。

美國22日宣布正式退出世界衛生組織（WHO），外界憂心退出後對美國與全球造成衝擊。

石崇良今天上午列席立法院社會福利及衛生環境委員會，就「春節急診醫療人力調度與跨院協調機制之現況與精進作為」暨「假日及連續假期急重症分級醫療政策之執行成效與改進方向」進行專題報告，並備詢。

廣告 廣告

針對是否仍會持續爭取加入WHO，石崇良會前接受媒體訪時表示，美國退出WHO的衝擊不言而喻，畢竟美國在各項公共衛生協助及資源挹注上扮演重要角色。然而，WHO作為公共衛生及相關醫療議題的人員交流平台，其重要性與功能性目前仍不可取代。

石崇良指出，台灣雖非WHO會員國，但每年在世界衛生大會（WHA）會議期間，能與各國公衛及技術官員進行直接交流。這類互動對於台灣在防疫工作、醫療法規、公共衛生措施，乃至於癌症防治、慢性病防治等重大議題上，與國際標準接軌、共享經驗極具助益。

「我們還是會持續投入相關活動。」石崇良強調，未來將持續積極爭取成為WHA觀察員，並維持往年慣例，在會議期間組團出訪，與各國代表對接，確保台灣在公衛議題上不缺席。（編輯：管中維）1150129