美國退場助長中國綠色霸權 智庫示警：氣候外交成孤立台灣新手段

美國在氣候議題上的策略性退縮為北京創造了「綠色霸權」的主導權。資料照。美聯社



美國總統川普（Donald Trump）去（2025）年就任後便簽署行政命令，再度使美國退出「巴黎氣候協定」，也缺席「聯合國氣候綱要變化公約第30次締約方大會（COP30）」，與此同時中國正加碼氣候外交，將氣候議題納入地緣政治佈局，以氣候支援作為「一中原則」政治立場的交換條件，藉此孤立台灣。

中國加碼全球氣候影響力

國科會智庫「科技、民主與社會研究中心（DSET）」近期發布最新研究報告《解析中國綠色野心背後的政治與經濟議程》，指出中國正把原本被視為「非對抗性」的氣候合作，轉化為外交施壓、爭取政治承認與擴張影響力的重要工具。

廣告 廣告

DSET海外研究員何宜靜指出，最具指標性的案例發生在2022年，美國時任眾議院議長裴洛西（Nanci Pelosi）訪問台灣之後，中國取消和美國8項對談與合作，其中就包括中美氣候變化商談，可以說中國已將氣候合作「武器化」，作為回應台灣相關議題、向美方施壓的外交手段。

氣候支援背後的政治交換

與此同時，中國也積極在開發中國家推動所謂「氣候外交」。報告指出，北京鎖定高度氣候脆弱的島國與發展中國家，透過氣候資金、再生能源建設與基礎設施援助，中方經常將氣候合作與「一中原則」並列，建立高度不對稱的合作關係。

DSET研究員懷霜（Elizabeth Frost）指出，自2016年起從台灣轉向承認中華人民共和國的國家，通常是受氣候變遷影響劇烈的國家，例如2019年斷交的吉里巴斯、2024年斷交的諾魯，她提到在中國與這些國家的官方對話中，一中原則與氣候援助經常被放在同一個段落，甚至同一個句子中。

氣候支援作為政治立場的交換條件，懷霜表示，當這些國家為了維持氣候合作或獲得綠色技術而接受「不可或缺的中國」的論述時，就可能必須順應北京的政治要求，也凸顯氣候並非北京口中超越政治分歧的公共議題。

美國詹姆士敦基金會研究員Cheryl Yu解釋，氣候議題被認為是具有技術性與道德高度，能有效降低民主國家對於威權滲透的警覺，這讓它成為中共統戰工具箱中非常有效的「進入點」，用以建立關係，並在必要時推進其政治目標，例如統一台灣。

報告指出，接受統戰單位支助或理監事成員具有共產黨色彩的中美交流基金會（CUSEF）中國人民對外友好協會（CPAFFC）等非政府組織經常安排「綠色旅行」邀請美國頂尖大學生與一帶一路國家產官學界專家參觀中國的綠色技術成就。

綠色經濟槓桿的全球布局

懷霜指出，這些參訪行程希望重塑參與者對中國治理模式的看法，包括參觀蔚來汽車（NIO）等電動車工廠、太陽能板工廠、低碳與生態工業園區，甚至包括與關鍵礦產相關的鋰博物館，希望翻轉「世界工廠」的印象，轉變為「全球綠色領導者」。

在經濟層面，關鍵礦產更成為氣候地緣政治的重要支點，何怡靜以印尼鎳礦為例，指出中國不僅投資採礦，更建立從冶煉、技術標準到市場出口的完整體系，使當地產業高度依賴中國供應鏈 中企控制了印尼約 75%的鎳精煉能力，且超過90%的產品銷往中國。

中國的「綠色野心」不僅是環保競賽，更是一場重塑全球秩序與孤立台灣的系統性行動。熟悉中國宣傳策略與氣候交流的自由撰稿記者柯卡（Nithin Coca）建議台灣應利用自身在先進技術上的優勢，與日本或歐洲等民主夥伴合作，向東南亞地區提供實質的技術轉移，透過提供不同於中國模式的投資選擇，展現出更具透明度且無政治威脅的合作方式。

更多太報報導

【憲訴法違憲】「首次上街抗議」獻給《憲訴法》！黃虹霞捍衛憲法判決：任何人都應該遵守

胡振東指中犯台「美軍不會登島」 他揭「反心戰」手法：華府對台內部情勢看不下去

沙威瑪、優格都來自土耳其 駐台代表揭秘從「火雞」到Türkiye的正名路