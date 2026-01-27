美國退WHO批「無視台灣」莊人祥：是全世界的損失

美國宣佈於2026年1月22日宣布正式退出世界衛生組織（WHO），美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）與衛生部副部長歐尼爾（Jim O’Neill）更抨擊世衛在COVID-19疫情期間嚴重失職，甚至指責其「假裝台灣不存在」，無視台灣於2019年底發出的早期警告。衛福部次長莊人祥今（27）日出席記者會表示，當年COVID-19疫情爆發前，確實發函WHO被忽略，但事後證明台灣市正確的。

世衛專家辯稱並非無視台灣

針對美國的指控，曾擔任WHO COVID-19技術負責人的范科霍芙（Maria Van Kerkhove）於24日表示，自己親身參與了2019年12月31日對武漢疫情訊號的監測，並指稱台灣當天並非向世衛提出預警，而是來信「索取相關資訊」。范科霍芙強調，世衛並未忽略科學證據，也從未建議各國實施封城，試圖為當時世衛的應對程序辯護，卻也因此與台灣方面的說法不一。

解碼「非典型肺炎」預警關鍵

面對世衛的說法，現任衛福部次長、時任指揮中心發言人的莊人祥於今日說明，他回顧2019年12月31日清晨，疾管署從網路監測中發現武漢出現至少7例「非典型肺炎」。由於中國過去習慣將SARS稱為「非典型肺炎」，而SARS具備高度人傳人風險，台灣基於過去慘痛的防疫經驗，第一時間便察覺事態不妙。

莊人祥指出，當天致函WHO的信件中，台灣已明確標註患者「屬於非典型肺炎且被隔離治療」，在公衛語境下，這就是高度懷疑人傳人的明確警示信號。

莊人祥：忽略台灣建議是全世界的損失

「當時世衛僅冷淡回覆已將信件轉交專人處理。」莊人祥說，WHO後續並未提供進一步的疫情確認。在未獲明確資訊前，台灣政府決定不再等待，於2019年12月31日當天即刻啟動入境登機檢疫並加強查驗。

莊人祥表示，「後來證明我們是對的」，雖然台灣並非會員國，卻在那一刻盡到了全球防疫的責任。他認為，WHO選擇忽略台灣提出的諍言，這不僅是對台灣的不公，更是對全世界公共衛生安全的巨大損失。即便面對國際政治的排擠，台灣仍將秉持專業，持續參與全球醫療合作。