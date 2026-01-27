美國退WHO掀口水戰！川普政府轟世衛「假裝台灣不存在」

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

美國在1月22日正式退出世界衛生組織（WHO）。美國衛生及公共服務部（HHS）副部長歐尼爾（Jim O’Neill）隨即在X發文開砲，指WHO在2019年「假裝台灣不存在」，還稱世衛忽視科學、推動封鎖措施，美方未來將在沒有「日內瓦官僚」的情況下，繼續做傳染病國際協調。

不過，曾任WHO COVID-19技術負責人的范科霍芙（Maria Van Kerkhove）很快回應，直指「這些說法全都不是真的」。她表示，WHO早在2019年12月31日就注意到中國出現的新冠疫情訊號，並強調當時台灣並非提出「警告」，而是向WHO詢問相關資訊；她也否認WHO曾建議各國封城。

針對「台灣是否曾提早示警」的爭議，衛福部疾管署2020年4月11日曾發布說明，指出台灣在2019年12月31日依《國際衛生條例》（IHR）以電郵通報WHO聯繫窗口，內容提到武漢出現「非典型肺炎」病例，且病例已隔離治療，提醒公衛人員留意人傳人風險；但因當時台灣尚無病例，無法直接寫明已確認人傳人。

疾管署並表示，當時也同步向中國疾控中心查詢疫情資訊，但WHO僅回覆已轉交相關單位，中方也僅提供新聞稿；台灣基於高度警覺，當天就啟動邊境檢疫強化，並對自武漢入境航班實施登機檢疫，後續也派專家赴武漢了解疫情。

