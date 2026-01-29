美國退WHO！台灣還進不進？石崇良給答案：5月出團WHA爭取觀察員

衛福部長石崇良。游騰傑攝



美國日前正式宣布退出世界衛生組織（WHO），並公開批評WHO「假裝台灣不存在」，引發外界關注美方此舉是否影響台灣持續爭取參與WHO。對此，衛福部長石崇良今（29）日強調，台灣今年5月仍將照常組團前往世界衛生大會（WHA）參與週邊活動，繼續爭取成為觀察員。

石崇良今日出席立院衛環委員會「春節急診醫療人力調度與跨院協調機制之現況與精進作為」專報會議，會前接受媒體受訪時表示，美國退出WHO，對WHO的衝擊是非常大的，畢竟美國在各項公共衛生的協助及挹注上面都扮演很重要的角色，不過，他也指出，WHO仍是重要的國際公共衛生與專業人員交流平台。

石崇良指出，儘管台灣並非WHO會員國，也持續積極爭取出席成為觀察員，透過每年的WHA會議期間，跟各國的技術官員都有交流機會，對台灣在防疫及各項法規、公共衛生措施，乃至像癌症、慢性病防治等議題，能跟各國交流，齊一標準，是很有幫忙，還是會持續投入週邊的活動。他強調，衛福部今年5月還是會持續出團參與WHA活動，爭取成為WHA觀察員。

