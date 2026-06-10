美國這樣看台灣：政治分歧、兵力招募困難及基礎設施脆弱 自我防衛蒙陰影

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美國國會研究服務處最新研究報告，直指台灣自我防衛諸多挑戰。圖為總統賴清德視導漢光演習實兵演練。 圖：取自總統府Flickr

[Newtalk新聞] 美國國會研究服務處（CRS）發布最新「Taiwan: Defense and Military Issues（台灣：國防與軍事議題）」研究報告，指出面對中國人民解放軍日益增強的武力威脅，台灣雖積極提升防衛能力，但政治分歧、兵力招募困難及基礎設施脆弱等挑戰，仍讓自我防衛目標蒙上陰影。並稱美國長期視台灣為維持台海和平穩定的關鍵夥伴，持續透過軍售與合作強化其威懾力。

報告強調，美國對台政策75年來優先維持台海和平穩定，並致力提升台灣及自身嚇阻中國軍事侵略的能力。美國國會自2022年起更積極授權新計畫、撥款支持台灣防衛，視台灣為印太地區重要民主堡壘。中國則批評美國將台灣當作「遏制」中國的棋子。

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CRS指出，中國解放軍數十年現代化重點在發展「武力統一台灣」能力，已具備或即將具備導彈攻擊、外島奪取、封鎖，甚至兩棲入侵台灣本島的實力。其中入侵台灣本島風險最高，需跨越台灣海峽、建立灘頭陣地，並克服台灣山區與都市作戰環境。

2023年時任美國中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）透露，中國領導人習近平要求解放軍2027年具備成功入侵台灣的能力；但文件解讀為「軍事能力目標」，並非必然顯示入侵意圖。外界對解放軍是否如期達成及中國政治意願仍存爭議。

CRS就公開數據指出，台灣積極因應卻遭遇多重挑戰面對威脅加劇，已採取措施強化軍事整備與民防韌性：

※ 2024至2025年國防預算增加約7.5%。

※ 2026年5月立法院通過248億美元、為期8年的特別預算，用於向美國採購武器。

※ 政策目標將2026年國防支出提升至GDP約3.3%。

但也直指台灣面臨重大內部挑戰。朝野雖均支持增加國防投資，但行政與在野黨主導的立法院對預算編列方式存在嚴重分歧。通過的特別預算較行政院提案減少38%，年度國防預算截至6月4日尚未通過（將沿用前一年預算），引發外界對台灣能否充分自籌防衛經費的疑慮。

此外，CRS報告凸顯美國視角，認為台灣軍方在招募、訓練與留任兵員上持續困難，民防準備被認為不足，能源、糧食、水資源、通訊等關鍵基礎設施也極易受外部干擾或攻擊。這些問題均可能削弱台灣整體防衛韌性。

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