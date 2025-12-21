美國通報線索 中國瀋陽偵破毒販洗錢案

（中央社記者呂佳蓉北京21日電）據中國官媒新華社報導，美方去年通報中國籍人員涉嫌為毒販洗錢的線索，引起中國警方重視。該案由遼寧省瀋陽市公安局偵破，顯示美中警力在打擊犯罪仍有一定合作。

據報導，2024年4月，根據美方通報線索，中國籍人員佟某某涉嫌為毒販洗錢。遼寧省公安廳展開核查，以涉嫌非法經營（外匯）犯罪立案。

同年5月20日，瀋陽警方在武漢抓獲企圖潛逃出境的佟某某及其同夥陳某某。經查，自2017年起，佟某某在美國經營車行期間，開始為客戶提供人民幣與美元兌換服務，並指使中國境內陳某某等人接收換匯資金，累計非法買賣外匯1600萬元。

另外，佟某某還通過陳某某購買比特幣、泰達幣等虛擬貨幣，出售給墨西哥商人JC換取美元現金。

該案顯示，儘管美中在經貿與地緣政治上處於競爭狀態，但雙方在打擊犯罪上仍有一定程度的合作。

此前，中國禁毒部門11月26日根據美國緝毒署通報的線索，在深圳鹽田港一個可疑國際貨櫃中，成功查獲毒品古柯鹼（中稱：可卡因）430公斤。（編輯：廖文綺）1141221