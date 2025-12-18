美國通知台灣逾3500億軍售案 規模歷來最大

7月在台中舉行的年度漢光軍事演習期間，一套高機動性火箭系統（HIMARS）在園區內展出。（示意圖／路透社）

國防部表示，美國正推進對台總額約111億美元（約新台幣3500億元）的軍售案，這是美方歷來對台規模最大的武器銷售計畫。而這項對台軍售是美國總統川普（Donald Trump）政府上任後的第二次宣布，時值北京持續加大對台的軍事與外交壓力之際。

台灣國防部18日表示，美國政府於美東時間17日17時許，就國軍「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」等8案，總額111億540萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望1個月後生效；其中5案屬於「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算項目。

而根據《路透社》報導，在美國推動下，台灣近年積極調整國軍建軍方向，朝向「不對稱作戰」能力轉型，強調運用機動性高、體積較小且成本相對低廉，但具精準打擊效果的武器系統，例如無人機等。

對於此次軍售案，美國國務院與中國外交部均未立即回應。不過此次軍售消息公布前，台灣外交部長林佳龍上週曾低調造訪華府地區，並與美國官員會面，兩名不具名的消息人士透露此消息，但會談具體議程未對外公開，外交部亦拒絕評論。

《路透社》報導分析，美國與中國維持正式外交關係，但與台灣保持非官方往來，並且是台灣最重要的武器供應國。依美國法律，美方有義務提供台灣防衛所需的手段，然而相關軍售長期以來都是中美關係中的敏感摩擦點。

川普向來偏好以交易方式處理外交事務，加上他計畫於2026年前往中國，與中國國家主席習近平會晤，曾引發區域內對美國可能削弱對台支持的疑慮。不過，美國官員在川普第二任期初期即向《路透社》表示，華府計畫將對台軍售提升至高於川普第一任期的水準，以加強對中國的嚇阻。

川普政府本月稍早公布的最新國家安全戰略也指出，美國將透過「維持軍事優勢」來嚇阻台海衝突，相關表述獲得台灣方面的正面回應。該戰略同時點出，台灣因其地理位置，具有將「東北亞與東南亞劃分為兩個不同戰略戰區」的關鍵戰略重要性。

