美國通知對台3500億軍售 林佳龍：強化台灣戰略地位

M1A2T戰車(左)、海馬士多管火箭發射系統。李政龍攝



我國防部今（12/18）日表示，美國政府於美東時間12月17日下午5時30分就總額111億540萬美元（約新台幣3480.3億）對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效。外交部長林佳龍表示，美國以具體行動落實其新版「國家安全戰略」，重視台灣戰略地位，強化軍力以嚇阻台海衝突。

美國政府正式通知，行政部門就國軍「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」等8案，知會國會。

林佳龍感謝美方長期對區域安全及台灣自我防衛能力的支持，並欣見美國以具體行動落實其新版「國家安全戰略」（National Security Strategy，NSS），重視台灣戰略地位，強化軍力以嚇阻台海衝突。

國防部指出，本次美政府同意供、售之武器裝備，「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」等5案，均為「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」中的內容，國防部將於立法院審議通過特別預算後，依程序辦理軍購案發價書簽署作業。

外交部指出，這是川普政府第二任期內宣布的第二批對台軍售，堅定履行對台安全承諾，並延續對台軍售常態化的政策；國防部強調，美國基於《台灣關係法》及「六項保證」，持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力，並快速建立強韌嚇阻戰力、發揮不對稱作戰優勢，是維持區域和平穩定的基礎。

外交部強調，面對中國在區域頻繁的軍事活動與灰色地帶挑釁、襲擾行徑，台灣秉持守護和平與自由的信念，將持續強化自身國防，展現自我防衛的堅定決心。台灣也將持續深化與美國及其他安全夥伴的合作，持續提升防衛能力與韌性，並歡迎國際社會繼續以具體行動，共同促進台海及區域的和平、穩定與繁榮。

