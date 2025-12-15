美國通膨陰影仍壓餐桌? 美媒追蹤揭露：咖啡、牛肉齊漲3%

整體來看，雖然美國個別商品仍存在短期波動，但食品價格的總體趨勢已趨於穩定，通貨膨脹陰影略減。 圖:翻攝自X帳號@GreekNewsUSA

[Newtalk新聞] 新冠疫情及其引發的通貨膨脹，曾推動美國食品價格大幅上漲。近期整體價格走勢趨於穩定，但部分品項仍因突發因素而波動。今年稍早的禽流感一度推高雞蛋價格，極端天氣影響咖啡主要產區，導致咖啡價格連續數月上揚；同時，在多重成本因素作用下，牛排價格也持續走高。

此外，美國總統川普持續變動的全球關稅政策，被外界認為可能進一步推升多項家庭常見食品的價格，為未來物價走勢增添不確定性。

根據美國《有線電視新聞網》（CNN）追蹤的家庭必需品價格數據顯示，根據部分食品價格數據顯示，2025 年 9 月牛排平均價格為 14.14 美元，與前一個月相比變化不大，年度滾動平均價格為 12.54 美元。咖啡方面，9 月平均價格升至 9.14 美元，月增約 3%，年度滾動平均為 7.66 美元。

廣告 廣告

雞蛋價格則出現回落。9 月雞蛋平均價格為 3.49 美元，較上月下降約 3%，年度滾動平均價格為 4.36 美元。至於碎牛肉，9 月平均價格為 8.18 美元，月增約 3%，年度滾動平均為 7.52 美元。

整體來看，雖然個別商品仍存在短期波動，但食品價格的總體趨勢已趨於穩定。美國政府經濟學家也持續追蹤「家庭在家食用食品」的通膨情況，作為消費者物價指數（CPI）的一部分，以掌握超市整體價格變化。

數據顯示，自新冠疫情高峰期以來，食品通膨已明顯降溫，近期增幅更接近歷史正常水準。截至 9 月的過去 12 個月內，家庭食品價格指數年增率維持在 2.7%，顯示美國食品通膨壓力暫時受控，但未來仍需關注氣候與政策變數帶來的影響。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) A-10攻擊機展開攻擊! 美軍遭伏擊2死3傷 敘國武裝高唱哈瑪斯軍歌

在中日企爆出走潮! SONY突然撤出廣東 惠州逾3萬工人瞬間丟工作