美國通過「保護台灣法案」！賴瑞隆盼台灣團結：在野要拋開政黨利益

美國眾議院今（10）日以395票對2票的壓倒性多數，正式通過《保護台灣法案》，規定若總統根據台灣關係法認為中國威脅台灣，可將中國排除在國際金融體系之外。民進黨高雄市長參選人賴瑞隆表示，再次證明美國政界對台灣安全有極高共識，台灣應該更團結，希望在野黨委員們，撇開各自政黨利益，共同以民生需求為重。

根據《保護台灣法案》美國總統若根據台灣關係法，認爲中國威脅到台灣的安全、社會或經濟，美國政府必須採取行動，將中國排除在G20、國際證券管理組織、國際清算銀行、金融穩定委員會等組織外，將中國逐出全球金融體系。

賴瑞隆發文指出，「當世界都在挺台灣，我們更應該展現團結守護國家的決心」，他表示，美國眾議院以395票對2票的壓倒性多數，正式通過了《保護台灣法案》。再一次證明，美國政界對台灣的安全有著極高的跨黨派共識。「看到國際友人這麼挺台灣，外在環境給了台灣這麼大的後盾，我們在國內要更努力，內部的腳步更應該團結」。

賴瑞隆表示，新的一年才剛開始，立法院長韓國瑜也表達將出席賴總統年春後的茶會，期盼化解朝野僵局。希望在野黨的委員們，撇開各自政黨利益，共同以民生需求為重。他也再次呼籲藍白兩黨，新會期盡快排審、好好討論今年度的總預算案跟國防特別預算，這些都關係到國家運作和自我防禦的決心。「衷心期盼新的一年，立法院也有新的氣象，讓國際挺台的同時，我們也能更有底氣」。

