美國逮委內瑞拉總統 白宮發布押解馬杜洛影片

（中央社紐約4日綜合外電報導）美國3日攻擊委內瑞拉，並在同天把委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）押到美國。白宮已經公布一段影片，內容似乎是馬杜洛被押解到美國緝毒局（DEA）的畫面。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，白宮在社群平台X的官方帳號Rapid Response 47公布這段影片時，僅寫下「犯人遊街」（Perp walked）的文字說明。

影片中可見到馬杜洛被上手銬且身穿黑色連帽外套。他沿著標有DEA NYD的藍色地毯，與緝毒局人員並排行走。

報導指出，馬杜洛已在曼哈頓的美國緝毒局辦公室登記身分與接受指紋採集。

而他也在影片中用英文說「晚安」，接著用西班牙語自問自答「這應該是晚安吧？」

而馬杜洛也對房間裡的人重複說「晚安」，隨後又以些許生動的語氣補充說道「新年快樂」。

馬杜洛與妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）被逮後，在美東時間3日下午4時45分左右被送至紐約上州紐堡（Newburgh）的司徒華國民兵空軍基地（Stewart Air National Guard Base），約晚間7時由直升機運至下曼哈頓西30街河岸碼頭，在多輛警車戒護下，送至位於布魯克林的拘留所。（編譯：楊惟敬）1150104