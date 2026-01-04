美國逮捕委內瑞拉總統...川普再點名2國家！警告哥倫比亞總統「最好小心點」

美國總統川普（Donald Trump）宣布逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子後，更進一步釋出強硬訊號，警告哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）「最好小心點」，並暗示古巴也可能成為美方在拉丁美洲施壓政策的下一個焦點。

綜合外媒報導，川普在佛羅里達州海湖俱樂部舉行記者會時表示，美國已準備好對委內瑞拉發動第二波攻勢，但目前可能沒有必要付諸行動。他強調，依據新的國家安全戰略，美國在西半球的主導地位「將不再受到質疑」。

廣告 廣告

川普也重申，在能夠完成安全、適當且審慎的交接之前，「美國將暫時負責治理委內瑞拉」。而當問及相關行動是否符合「美國優先」方針時，川普回應，「美國希望與友好鄰國共處於穩定環境，並確保能源供應無虞」。他說，委內瑞拉擁有豐富能源，保護這些資源「至關重要」，因為美國自身也有需求。

同時，川普將矛頭指向哥倫比亞。川普警告，「裴卓正在製造古柯鹼，並把這些東西送進美國，最好小心點」。近幾個月來，川普與裴卓多次隔空交鋒，關係持續緊張。

此外，川普也提到，古巴可能成為美國在拉丁美洲更廣泛政策討論的一部分。隨同出席記者會的美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也說，若他是住在古巴首都哈瓦那的政府官員，「至少會感到有點擔憂」。

（圖片來源：三立新聞）

更多放言報導

高市早苗透露「春季訪美」！與川普通話25分鐘再確立緊密合作關係...日媒：想趕在四月川習會前進行會面

共軍大規模圍台軍演...川普直言：不相信習近平會犯台