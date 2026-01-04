美國逮捕委內瑞拉總統 美國霸權果然威猛!

(本報綜合報導)美國3日攻擊委內瑞拉，並在同天把委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）押到美國。白宮已經公布一段影片，內容是馬杜洛被押解到美國緝毒局（DEA）的畫面。



美國有線電視新聞網（CNN）報導，白宮在社群平台X的官方帳號Rapid Response 47公布這段影片時，僅寫下「犯人遊街」（Perp walked）的文字說明。



影片中可見到馬杜洛被上手銬且身穿黑色連帽外套。他沿著標有DEA NYD的藍色地毯，與緝毒局人員並排行走。



報導指出，馬杜洛已在曼哈頓的美國緝毒局辦公室登記身分與接受指紋採集。而他也在影片中用英文說「晚安」，接著用西班牙語自問自答「這應該是晚安吧？」而馬杜洛也對房間裡的人重複說「晚安」，隨後又以些許生動的語氣補充說道「新年快樂」。



馬杜洛與妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）被逮後，在美東時間3日下午4時45分左右被送至紐約上州紐堡（Newburgh）的司徒華國民兵空軍基地（Stewart Air National Guard Base），約晚間7時由直升機運至下曼哈頓西30街河岸碼頭，在多輛警車戒護下，送至位於布魯克林的拘留所。



美國為何要暫時接管委內瑞拉？ 川普親自說明立場

綜合外媒報導，川普於佛州舉行的記者會中表示，美國此舉目的在於確保委內瑞拉能進行一場安全、有序的權力轉移。他指出，在過渡完成之前，美方將暫時承擔相關治理責任，但並未進一步說明具體時程與執行方式。



在同場記者會上，川普也將話鋒轉向哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）。他指控哥倫比亞境內存在古柯鹼加工與製造設施，並聲稱相關毒品被運往美國，對美國社會安全造成影響。



川普強調，哥倫比亞政府必須正視此一問題，並警告相關行為可能引發美國進一步關注與行動。



除了哥倫比亞，川普也公開批評古巴，形容其為一個「失敗的國家」，並將古巴數十年來的經濟問題歸因於政府高層的治理方式。他暗示，古巴議題未來可能成為美國政策討論的重要焦點之一。



川普表示，美國希望協助古巴人民改善生活處境，同時也關注那些被迫離開古巴、目前居住在美國的族群。